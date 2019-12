C’est dans une ambiance calme et sous la surveillance d’un dispositif léger des forces de l’ordre, que la ville de Tipasa a entamé cette journée historique d’élection présidentielle.

Une heure après l’ouverture des 1093 bureaux de vote, nous apercevions les premiers électeurs sortir du bureau de vote du centre-ville, Abdelkader-Boucetta, «j’ai accompli mon devoir constitutionnel avec conviction puisque ce vote est déterminant pour l’unité du pays. J’espère que cette journée se terminera dans le calme», nous confie Aïssa un père de famille.

Alors que vers 10h45 le chef de centre de vote Boucetta, Mohamed Aoufene, nous renseigne que le taux de participation avoisine les 30%, alors qu’aux premières heures il affichait 7,5% selon Mohamed Rachedi membre de la délégation de l’Anie à Tipasa, qui affirme que «l’opération de vote se déroule dans de bonnes conditions et qu’aucun incident, ni aucune tentative de fraude ne sont à signaler».

De leur côté, les éléments des forces de l’ordre nous confirment le fait que «tout se passe bien, c’est un dispositif normal, rien n’est venu perturber le processus et les citoyens affluent depuis des heures dans une ambiance presque festive».

Ceci étant, les échos qui nous arrivent, font état d’un engouement plus important, au fil du passage des heures, ainsi au centre de vote Boucetta, le taux frôle les 30 % aux environs de 13h, au même titre que les centres de vote des communes voisines, à l’image de Cherchell, Ahmer, Nador, où le taux était de 20%. De retour dans le chef-lieu de la wilaya, nous rencontrons, à l’entrée du centre de vote Mohamed-Ben Athmane, réservé exclusivement aux femmes, un groupe de jeunes filles «nous sommes fières d’accomplir notre devoir civique, et nous souhaitons que notre pays sorte de ce cauchemar. Le reste de la famille se prépare à venir voter en fin d’après- midi».

C’est donc, dans une atmosphère détendue et loin de toute violence que le scrutin se poursuit, comme le certifie le porte-parole de la délégation, Rachedi «le taux de participation a été arrêté à 15 h à 21,23%.

Nous étions loin de nous attendre à un tel engouement. Mais en réalité nous avons été agréablement surpris et nous attendons une progression certaine de ce taux en fin de journée».

Le même responsable nous annonce à17h que le taux de participation avait atteint 36,49%, pour atteindre, les dernières minutes du scrutin, 45, 38%.

En somme, l’image qui ressort de cette journée de scrutin, renvoie l’image forte conscience de la situation et de l’importance de cette élection chez les citoyens de la wilaya, «je respecte toutes les opinions, ceux qui sont pour ou contre l’élection, le plus important est d’éviter que le pays bascule dans la violence et le chaos. Nous devons penser aux générations qui arrivent, et nous avons la responsabilité de leur transmettre le pays dans les meilleures dispositions possible. C’est pour ces raisons, que je vote pour la souveraineté du pays», nous confie un retraité non sans émotion.