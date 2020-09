Les services concernés ont célébré hier la Journée internationale du tourisme par un riche programme concocté à travers plusieurs sites. Ainsi, dans ce cadre une campagne de dépollution a été animée au niveau du secteur de Tikjda par les éléments du secteur, en collaboration avec l'Association civisme et tourisme de Tala Rana, suivie d'un discours de sensibilisation sur le tourisme et le respect de la nature. Dans le cadre de la célébration de la Journée méditerranéenne de la côte, qui coïncide avec la date du 25 septembre de chaque année, la direction de l'environnement a tracé un programme d'activités, en collaboration avec le Commissariat national du littoral, le Conservatoire national de formations à l'environnement, la direction de la pêche et des ressources halieutiques, la direction de la culture, la direction de l'administration locale de Tizi Ouzou, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels de Tigzirt, les collectivités locales de Tigzirt, les concessionnaires de la Grande Plage de Tigzirt. Aux côtés de ces organismes, il a été constaté la forte présence de citoyens volontaires venus prendre part aux opérations de nettoyage des plages des villes de Tigzirt et d'Azeffoun.

Pour célébrer cette journée, consacrée aux côtes, les services concernés ont mis au point un riche programme. Plusieurs activités ont été organisées, à l'instar d'une grande exposition au niveau de l'entrée principale de la Grande Plage et un grand volontariat conclu par une visite guidée des ruines de Tigzirt. Toutefois, la visite guidée a été l'escale la plus importante du programme, parce qu'elle aura révélé la richesse du littoral qui peut constituer un vecteur important de l'activité touristique. Le littoral de la wilaya est très riche de par son patrimoine pouvant lancer une activité économique très dense dans toute la région.

La richesse du littoral se manifeste, en fait, par les divers sites historiques témoignant de la présence humaine dans la région, depuis des millénaires. Récemment, des vestiges ont été découverts dans la région de Tigzirt, à quelques kilomètres de l'ancien site romain. Pour sa part, la direction de la culture a mobilisé ses moyens pour prendre en charge ces découvertes qui enrichissent encore davantage le potentiel local. Aussi, au vu de cette richesse du littoral, il est clair que la wilaya peut engager un processus de développement de l'industrie touristique.

Un processus qui nécessite l'intégration de plusieurs secteurs qui peuvent faire fonctionner la machine comme les secteurs du transport et de la culture. Un exemple de cette nécessaire mobilisation de ces secteurs est perceptible durant la saison estivale.

Les touristes qui viennent par millions sur les plages sont très demandeurs en matière de découvertes des sites historiques. Ils souhaiteraient pouvoir visiter ces lieux, répartis sur un périmètre de plusieurs kilomètres. Mais pour ce faire, d'autres acteurs doivent être intégrés, comme le transport et les agences de voyages qui doivent jouer leur rôle par l'organisation de visites guidées.