L'attente de l'arrivée imminente d'un vaccin contre le Covid-19 a fait naître un grand espoir chez les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou. Une wilaya qui compte parmi celles ayant enregistré les plus lourds bilans aussi bien en matière du nombre de personnes ayant contracté le coronavirus qu'en celui des décès engendrés par ce virus. Il est donc tout à fait naturel que les citoyens interrogés sur la question du vaccin anti-Covid-19 et son arrivée prochaine dans le pays expriment leur satisfaction, voire un soulagement, devant ce qui a tout l'air d'annoncer la fin de ce cauchemar ayant duré presque une année. Et qui a, non seulement, emporté des vies, fait souffrir des milliers de personnes malades et leurs proches, mais aussi ayant complètement chamboulé, négativement s'entend, le mode de vie des citoyens sans compter les dommages sociaux et économiques dont la majorité a subi les conséquences fâcheuses.

Depuis le début de la pandémie, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar de ceux des autres localités, entendent dire que la seule solution qui éradiquerait ce virus est le vaccin. Certes, les trois gestes barrières que sont le port du masque, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains, représentent une solution, mais cette dernière reste très difficile à appliquer sur le terrain car changer des habitudes de vie quotidiennes, acquises depuis la petite enfance est une mission extrêmement difficile. Mais il n'y a que cette solution en attendant le vaccin, ce dernier étant la parade à ce mal du siècle qui a paralysé le monde entier. Pour l'instant, les sources que nous avons contactées pour prendre le pouls sur la question du vaccin, nous ont répondu qu'il est encore prématuré de donner des détails sur ce sujet, le vaccin n'étant pas encore parvenu au pays. Mais, c'est le même espoir, largement partagé par tous, qui a été constaté là aussi. Il faut toutefois reconnaître que certains citoyens questionnés ainsi que même certains spécialistes en la matière n'ont pas hésité à exprimer quelques appréhensions sur l'efficacité, la certitude de ce vaccin ainsi que sur les effets secondaires qu'il pourrait engendrer à la longue. Mais là aussi, la confiance est investie dans le Comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19 qui aura la lourde charge de choisir l'un des vaccins anti-Covid-19 qui sont mis sur le marché international. Il s'agira, selon nos interlocuteurs, d'opter aussi pour le vaccin qui offre le plus de garanties sur l'absence d'effets secondaires qui peuvent s'avérer lourds. En tout état de cause, en l'absence de toute autre solution qui pourrait contrer l'évolution du coronavirus, le vaccin est attendu avec impatience surtout par les personnes ayant des maladies chroniques, qui sont les plus menacées par ce virus ainsi que par les personnes âgées de plus de 65 ans