Le contexte politique que traverse le pays est en train d'opérer des décantations qui montrent le degré de décomposition qui frappe de plein fouet certains semblants de protagonistes politiques sur le terrain de la «mobilisation» de la rue.

Les tiraillements sur fond de mainmise dans la perspective de s'emparer de la dynamique populaire qui a émergé un certain 22 février 2019, se font remarquer d'une manière manifeste à travers des définitions et conceptions hétéroclites et disparates quant à la démarche et l'approche de changement telles qu'elles sont présentées et soutenues par lesdites forces composites et anachroniques.

La notion de l'idéologie prend de la place d'une manière «abusive» et fallacieuse sous forme de débat pernicieux dans le but de dévoyer l'enjeu essentiel d'un changement intrinsèque en tenant compte des véritables contradictions qui dominent la scène politique nationale.

Les nébuleuses qui ont infiltré le Mouvement populaire 6 mois après l'élan et le sursaut qui ont fait sortir les Algériens et les Algériennes d'une manière massive contre l'oligarchie et ses agissements visant le maintien d'un régime grabataire à travers un président impotent et gravement malade. Mais une fois cette mobilisation spontanée hors pair s'est soldée par une victoire historique doublée d'un caractère pacifique inégalé, les forces et les nébuleuses à la solde des officines étrangères voulaient se dissimuler avec une idée «géniale», mais dangereuse en termes d'objectif et de conséquence, à savoir le slogan pernicieux de «l'Etat civil et non militaire», comme manière de montrer le caractère démocratique et moderne de leur démarche consistant à aller vers une transition-piège.

Depuis, l'idée de cette transition a pris de l' «ampleur» via lesdites nébuleuses à plusieurs facettes. Mais la facette la plus dangereuse et mortifère, c'est la nébuleuse islamiste qui a eu recours à ce slogan comme moyen de duperie et de malice pour enrôler la majorité du peuple dans sa démarche qui n'est autre que le projet théocratique au nom de l'Etat civil. Le civil est limité chez cette nébuleuse uniquement dans le processus électoral, autrement dit, le processus démocratique n'est qu'un tremplin pour assouvir ses fins de pouvoir, s'emparer de l'Etat républicain et le transformer en Califat où le prisme religieux fera le reste sur le plan institutionnel et sociétal à la fois. Mais dès que les voix commençaient à s'élever contre leur démarche et leur projet, ils n'ont trouvé qu'une seul argument fallacieux aussi, à savoir la mise à l'écart de l'idéologie et que la dynamique populaire doit servir comme étape pour aller derechef vers une transition qui exigera des élections générales où que l'urne sera le maître-mot.

Cette histoire de l'idéologie qui est utilisée d'une manière pernicieuse a failli drainer derrière elle un nombre important de semblants, de démocrates qui se reconnaissent dans le PAD et autres formations qui constituent la classe politique frappée de dépsuétude et d'obsolescence.

La nébuleuse islamiste interdit à toutes les factions et les forces politiques de recourir à l'expression idéologique, c'est-à-dire que le recours à l'idéologie empiète le pas à l'objectif inavoué de cette nébuleuse qui se dissimule derrière le concept de l'Etat civil, mais dans le fond cela renvoie beaucoup plus à une démarche éminemment idéologique où dans une certaine mesure cela renforce et conforte la position idéologique de la nébuleuse islamiste qui s'est incrustée dans la dynamique populaire du 22 février 2019 à nos jours.

La notion de l'idéologie est devenue un moyen de surenchère de la part des nébuleuses en général et de la nébuleuse islamiste en particulier pour faire taire les autres voix porteuses d'un projet aux antipodes du projet islamiste obscurantiste et ses alliés aux services des officines étrangères. Donc pour ainsi dire, l'argutie reposant sur la mise à l'écart de l'idéologie n'est qu'une ruse de plus de ces forces rétrogrades et inféodées aux puissances étrangères dans le but d'assommer les autres dynamiques qui expriment vertement leur hostilité à l'approche islamiste dont l'idéologie est claire, à savoir asseoir les fondements de la chari'a et la consécration d'un système théocratique par excellence.