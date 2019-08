Alors que les feux sont toujours enregistrés à Constantine avec un mercure dépassant les 46°C, la Seaco, société chargée de la distribution d’eau s’amuse à observer des coupures multiples de jour comme de nuit au niveau de plusieurs quartiers de Constantine. Toujours le même prétexte, les travaux.

Des travaux qui n’en finissent pas depuis plusieurs années. Pourtant, à un certain moment, les robinets au sein des ménages fonctionnaient H24. Ce n’est malheureusement plus le cas. La société est pointée du doigt par les habitants où l’eau ne coule qu’une fois tous les trois jours, ou quelques heures durant les 24 heures.

La Seaco est ainsi accusée de mauvaise gestion, d’adaptation d’un programme catastrophique de distribution par incompétence, réparation d’urgence qui ne dure que quelques jours, de multiples fuites non prises en charge, l’absence d’intervention en temps normal, absence d’une stratégie, mais mieux encore, obstruction des canalisations à cause du taux élevé de calcaire qui provient de certaines stations. Même si on rapporte que « les services d’eau et l’assainissement ont atteint les standards internationaux quant à la qualité de service, améliorant ainsi le cadre de vie et le bien-être des citoyens lassés par de nombreuses années de contraintes et de restrictions pour accéder à l’eau potable. La population de la wilaya de Constantine avoisine le million d’habitants.

Le H24 approche les 80% à Constantine et dans les communes les plus importantes alimentées par le couloir d’adduction du barrage de Beni Haroun et ce, depuis trois ans », la disponibilité de l’eau reste insuffisante, estiment les citoyens de plusieurs quartiers.

Les abonnés contestent les coupures multiples sans avis d’avertissement et le constat sur le terrain est tout autre. Aujourd’hui, on craint qu’une telle situation soit vécue le jour de l’Aïd, notamment pour ceux qui s’adonneront au Sacrifice. Pour eux, le contexte est à dénoncer pour les perturbations incessantes de l’alimentation en eau potable au niveau de la majorité des quartiers, même ceux du centre- ville. Les Constantinois se retrouvent, à chaque fois devant des coupures d’eau, allant de 72 heures jusqu’à 5 jours, vers les quartiers situés au nord. Si aujourd’hui, la qualité de l’eau transférée ne se pose plus pour les abonnés de l’ADE, le programme de distribution, cependant suscite leur mécontentement. Pour eux, la politique de distribution de l’eau H24 vient d’être enterrée du fait que de nombreux quartiers ne sont alimentés qu’une fois tous les deux ou trois jours comme à Ziadia ou Oued El Had. Pourtant, il y a de cela 3 ans, l’eau coulait à flots. Qu’est-ce qui a changé ?

Des citoyens ayant cru que la pénurie d’eau est une phase enterrée se sont remis à puiser cette denrée depuis des sources souvent non contrôlées! D’ailleurs, ceux-là même ont exprimé leur ras-le-bol à notre rédaction.