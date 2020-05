Ahmed Mouhli: Nous nous sommes toujours inscrits dans la légalité. Lorsqu'il était question de fermeture de notre établissement pour des raisons sanitaires liées à la propagation du Covid-19, nous nous sommes immédiatement alignés sur la décision des pouvoirs publics et nous ferons de même avec l'évolution de la situation. Nous nous attendions à la relance de l'activité touristique et nous attendons de connaître dans quelles conditions celle-ci se fera dans les prochains jours, mais nous sommes d'ores et déjà conscients que la saison ne ressemblera nullement aux précédentes en matière d'affluence, en raison de cette pandémie qui a affecté toute l'économie du pays et plus particulièrement celle du secteur du tourisme.

Le ministère de tutelle s'apprête à rendre public un protocole portant sur les mesures que les opérateurs intervenant dans le secteur doivent observer strictement...

J'ai eu vent d'un protocole, dont je ne connais pas pour l'instant la teneur, que le ministère de tutelle va nous proposer pour l'organisation d'une saison estivale sécurisée. Je pense, pour ma part, qu'une saison estivale avec des interdits ne peut en être une. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités en matière de préventions contre la propagation du virus, mais pas à faire de nos établissements des cités dortoirs. En d'autres termes, nous pouvons, tout en respectant les mesures sanitaires, organiser une activité touristique avec toutes les commodités à même de permettre à notre clientèle de passer un séjour de détente sécurisé.



Cela veut dire que vous êtes prêts pour une relance complète, mais pas amoindrie de moitié de vos prestations?

C'est évident! Nous avons une clientèle familiale, qui a pour habitude d'opter pour notre établissement pour plusieurs raisons, dont l'organisation d'une animation permanente, l'hygiène, le confort et les prestations de service. C'est un ensemble indissociable sans lequel les vacanciers iront ailleurs. Il est vrai que la présente saison intervient dans une conjoncture sanitaire très contraignante, mais nous pouvons nous y adapter sereinement en appliquant les gestes barrières, pas seulement pour protéger notre clientèle, mais également notre personnel. Nous sommes très conscients des risques et nous allons systématiquement faire dans la prévention, tout en assurant les prestations habituelles. Sinon, pourquoi faire dans la demi-ouverture?

Un mot pour conclure?

Nous gardons espoir que les pouvoirs publics et plus particulièrement le ministre de tutelle soient attentifs à la situation. Si la santé publique est une priorité qu'il faut garantir à tous les niveaux il n'en demeure pas moins qu'une relance de la saison avec des mesures draconiennes ne peut faire l'affaire ni des opérateurs ni celles de la clientèle, encore moins de l'économie du secteur. Il suffit de s'inspirer de ce qui se fait chez les voisins pour se rendre compte qu'une réouverture des établissements hôteliers avec interdits, serait purement symbolique.