À un jet de pierre de la prochaine rentrée sociale, le gouvernement est toujours absorbé par une activité intense qui ne cadre objectivement pas avec la saison estivale. Qu'on en juge: hier encore, Abdelaziz Djerad a réuni un Conseil interministériel pour plancher sur les prochaines rentrées scolaire et universitaire. Le Premier ministre, présentement sur tous les fronts, réunira d'autres ministres autour de la très attendue rencontre avec les représentants du patronat et des syndicats. Autour du Premier ministre, les ministres de l'Industrie, du Commerce, des Finances, du Travail, de la PME esquisseront les plans de développement de leurs secteurs respectifs, tenteront de convaincre les partenaires et devront écouter ces derniers pour aboutir à une vision commune pour la relance économique du pays.

Cela pour dire que l'ensemble du gouvernement est en mode «activité maximale», dans un contexte difficile, après plus de 8 mois de travail sans interruption.

Il y a lieu de rappeler les circonstances de l'installation de l'équipe de Abdelaziz Djerad aux premiers jours de l'année en cours. Sitôt nommés par le président de la République, les ministres du gouvernement se sont vus confrontés à une situation de crispation politique, économique et sociale. Le pays sortait d'une crise institutionnelle majeure, une année blanche en terme d'investissement et une attente sociale qui n'allait pas tarder à s'exprimer. À côté de ce tableau, assez peu reluisant, faut-il le souligner, le Mouvement populaire commençait déjà à prendre quelques colorations partisanes qui ne travaillaient pas toutes dans l'intérêt du pays. Autant dire que l'équipe de Djerad n'avait pas bénéficié de la traditionnelle période de grâce, généralement admise dans d'autres pays.

À partir du premier Conseil des ministres, le ton était donné et les membres du gouvernement ont été amenés à faire face à une opinion publique très exigeante qui ne jurait que par l'immédiateté des résultats. Et s'il en fallait des résultats, les procès pour corruption en étaient les «premiers trophées». Le front judiciaire intéressait certes, les Algériens, mais encore fallait-il que le reste de l'Exécutif suive. Les ministres de la Communication, le Commerce, l'Industrie ont pris le train des réformes, chacun dans son secteur. On voyait bien les efforts fournis et l'obligation de traduire sur le terrain, vite et bien, les instructions présidentielles. Les trois premiers mois de «labeur» gouvernemental, censés être la fameuse période de grâce, ont paru des années. Et pour cause, le dépoussiérage dans l'ensemble des départements a fait ressortir tellement de dossiers mal agencés ou encore empreints de suspicions que les ministres donnaient l'impression d'être au four et au moulin. Ils avaient besoin de sérénité pour boucler leurs propres stratégies, mais étaient bousculés par une opinion publique qui voulait tout savoir et tout de suite. Tout cela ponctué par des marches hebdomadaires qui remettaient systématiquement en cause la crédibilité de l'Exécutif. Et c'est dans cette ambiance électrique que le chantier des réformes politique a été mis en branle. La survenue inattendue de la pandémie coronavirus a, certes, mis en sourdine la contestation de rue, mais elle a mis le même gouvernement sur une autre trajectoire où l'erreur n'était pas admise. Les ministres de la Santé, de la Solidarité, de l'Intérieur, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle se sont vus fortement sollicités par la nouvelle tournure des événements et ont dû adapter leurs actions aux exigences d'une urgence sanitaire inédite. Tout le gouvernement a mis la main à la pâte. La lutte a été plus éreintante pour certains ministres que pour d'autres, mais l'effort collectif a mis tout le gouvernement en alerte maximale.

L'arrivée d'un été, tout à fait particulier, n'a ménagé personne. Et l'on a dû ouvrir les dossiers relatifs au soutien des artisans et entreprises impactés par la pandémie. La pression sociale augmentait à vue d'oeil et tous les départements en ont eu leur part. À la veille de la rentrée sociale, il aurait été judicieux de prendre du repos, mais à voir la tournure des événements, les ministres du gouvernement Djerad vont rempiler pour une nouvelle saison, sans qu'auparavant, ils se soient reposés. Ont-ils battu quelques records? on ne le sait pas, mais il est entendu qu'en 8 mois, pas mal de ministres se souviendront de cette année 2020 qui, soit dit en passant, n'est pas finie et réserve encore des surprises.