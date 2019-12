L’Internet à mauvais escient, quitte à l’utiliser dans l’insulte et l’invective. C’était en fin de journée de dimanche dernier lorsque l’avocat général prés le tribunal d’Arzew a, après de longs débats, pris la parole et requis l’application rigoureuse de la loi à l’encontre d’un policier et un internaute contre, un ex-policier cités dans une affaire sortant de l’ordinaire. Les deux mis en cause n’ont, selon l’acte d’accusation, trouvé rien de mieux à faire que de s’en prendre aux élus de la commune d’Arzew dont le maire, la secrétaire générale de cette municipalité, un entrepreneur et une entreprise algéro-française, en publiant leurs photos sur les réseaux sociaux, Facebook très précisément, les citant comme source de tous les maux dans la région d’Arzew, localité située à une quarantaine de kilomètres à l’est de la wilaya d’Oran, en allant vers Mostaganem. Dans leur mode opératoire, les deux accusés ont mis en place deux plates-formes sur Facebook où ils diffusaient des documents officiels, des photos et des vidéos dévoilant la vie privée des victimes qui se sont constituées partie civile. Et ce n’est pas tout. L’acte d’accusation fait état des dépassements gravissimes opérés par les deux mis en cause en s’en prenant à leurs victimes en publiant des commentaires dépassant l’entendement contenant essentiellement des attaques acerbes vis-à-vis des victimes, les qualifiant de tous les noms d’oiseaux, comme ils accusaient les victimes de pratiquer une politique de copinage dans la gestion des affaires de la cité. Les deux individus ont été arrêtés au mois de septembre dernier suite à des dépositions, par les victimes, dénonçant le fait qu’elles fassent l’objet d’attaques répétées, via Facebook, par les propriétaires des deux pages Internet. De fil en aiguille, les enquêteurs ont, en un laps de temps, réussi à identifier les mis en cause qui ont été, par la suite, arrêtés sans trop de difficultés étant donné qu’il suffit d’identifier la source de l’attaque. Autrement dit, l’identification de l’adresse Ip du propriétaire de la page Internet n’est pas sorcier à l’aune du dispositif technologique mis en place dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Tout compte fait, les enquêteurs ne souffrent plus en faisant face à de telles affaires. En 2018, les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont traité 160 affaires de cybercriminalité. Les différentes formes de criminalité ont pris de l’ampleur durant ces dernières années, avec l’évolution de l’utilisation des technologies de communication électronique et du numérique. Les services compétents de sûreté de la wilaya d’Oran ont solutionné 98 des 160 affaires traitées inhérentes à l’escroquerie sur les réseaux sociaux, notamment sur des sites commerciaux où les auteurs utilisent de faux spots publicitaires. La célèbre affaire traitée par les policiers remonte au mois de juillet. La Brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’El Tarf, a pu localiser et arrêter l’auteur présumé des faux communiqués attribués à la direction générale de la Sûreté nationale. Le mis en cause est accusé d’atteinte à l’unité nationale, diffusion au grand public de tracts portant préjudice à l’intérêt national et outrage à corps constitué. Le mis en cause, un trentenaire issu de la wilaya d’El Tarf, a été arrêté à Hassi Messaoud dans la wilaya de Ouargla, avec en sa possession des équipements électroniques sophistiqués contenant des applications utilisées dans la diffusion de fausses informations. Le mis en cause possède plusieurs pages Facebook qu’il utilisait pour diffuser les fausses informations.