La vie institutionnelle devrait s'animer bientôt à travers la présentation par le Premier ministre d'une déclaration de politique générale. Il s'agit là d'une obligation constitutionnelle prévue par l'article 111 de la Constitution. Première rencontre entre les pouvoirs exécutif et législatif, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi fondamentale, le débat que suscitera la déclaration du Premier ministre, est en fait le second depuis la nomination de Abdelaziz Djerad à la tête du premier gouvernement de la mandature de Abdelmadjid Tebboune. Les députés qui ont certainement constaté une sacrée différence entre le propos du Premier ministre en janvier 2020 et les réalisations sur le terrain, ne sont donc pas censés le juger sur ses annonces, mais sur sa gestion d'une crise inédite dans l'histoire de l'humanité, qui s'est imposée à l'Algérie.

Le gouvernement peut donc faire valoir la crise sanitaire comme un «joker» qui reste d'ailleurs valable pour l'année en cours. Il faut dire, à ce propos, que personne ne peut savoir ce qu'il en sera dans les prochains mois sur le front du Covid-19. Les scientifiques évoquent une très probable

3e vague, au moment où le gouvernement s'active à préparer une opération de vaccination d'une ampleur sans précédent. Ce point figurera obligatoirement dans la déclaration de politique générale et les parlementaires ne se priveront pas de pointer le moindre retard dans le lancement de la vaccination. Il faut savoir, à ce propos, qu'à ce jour, aucune date précise, pour le démarrage de l'opération, n'a été commun

La lutte contre la pandémie, dont le gouvernement peut se prévaloir d'une excellente gestion, au regard de la courbe épidémique que présente l'Algérie en comparaison d'autres nations autrement plus évoluées, est le principal «fait de guerre» d'un Exécutif qui n'a pas spécialement brillé par des actions «visibles», notamment ces derniers mois. Mais l'important dans l'allocution du Premier ministre sera de convaincre les députés d'une relance effective de nombreux secteurs, en raison spécifiquement d'une bonne gestion de la crise sanitaire en 2020. De fait, le Premier ministre tient dans le bon bilan sanitaire une carte gagnante pour faire valoir le bilan plus général du gouvernement. Il a également l'opportunité d'user de la conjoncture particulière que traverse la planète et le pays pour annoncer des projections sur l'année 2021, sans se tenir véritablement par des engagements, en rapport justement avec le comportement du coronavirus.

Il reste, cependant, que cela ne lui épargnera pas les critiques des députés sur pas mal d'aspects de la politique gouvernementale. N'appartenant à aucune formation politique siégeant au niveau des deux chambres du Parlement, le Premier ministre s'attend certainement à recevoir une «volée de bois vert» politique de la part de parlementaires qui préparent déjà la prochaine échéance électorale.

Les législatives et les locales anticipées font courir du monde, cela se sentira dans l'hémicycle Zighoud-Youcef.

Cela pour dire que la déclaration de politique générale promet un moment de «politique», mais sans que cela ne débouche sur un vote de défiance du gouvernement. Et pour cause, à voir l'attitude des partis majoritaires à l'APN comme au Conseil de la nation. le gouvernement ne sera pas vraiment inquiété.