Quelque 14 800 collégiens passent leur examen du BEM à partir d'aujourd'hui lundi, 7 septembre. Pour le bon déroulement des épreuves, la direction de l'éducation fait état de 53 centres d'examens avec une vingtaine d'élèves par classe. Toutefois, cette année, avec l'avènement de la pandémie du Covid-19 les conditions sont complètement différentes.

L'examen se déroule sous un protocole sanitaire très strict, dont les contours ont été présentés par les autorités compétentes. Intervenant, hier, sur Radio Tizi Ouzou, le directeur de l'éducation Mohamed Lalaoui a rassuré les parents en indiquant que toutes les mesures sont prises pour permettre aux élèves de passer l'examen en toute assurance et sécurité. En effet, l'examen du BEM va se dérouler en observant des mesures sanitaires très strictes. Pour ce faire, la direction de l'éducation en collaboration avec les services de la wilaya, a annoncé la mise au point d'un protocole destiné à passer l'examen dans de très bonnes conditions, malgré la pandémie. Le personnel d'encadrement et les candidats devront observer des mesures intransigeantes dès l'entrée dans les établissements concernés. Un passage spécial aux encadreurs et un autre pour les candidats sont munis respectivement d'un détecteur de métaux. Les affaires personnelles comme les appareils téléphoniques et les clés devront être laissés dans un sachet spécialement réservé à chaque personne.

Des tapis désinfectants sont disposés à l'entrée des classes. Les mêmes mesures sont aussi en vigueur au niveau des restaurants et des réfectoires où l'on prévoit l'utilisation unique des ustensiles et des repas servis dans des barquettes jetables. Les tables seront espacées avec des chaises en moins afin de respecter la distanciation sociale exigée par le protocole sanitaire.

Toutefois, cette année, le stress touche beaucoup plus les élèves et leurs parents. Questionnés à ce sujet, beaucoup d'élèves affirment craindre les conséquences de la longue période d'arrêt des cours. «Je ne sais pas si je suis prête ou non. J'ai passé beaucoup de temps loin de l'école. Je me sens complètement déboussolée», répond une collégienne interrogée. Les parents ne sont pas en reste. Beaucoup d'entre eux se demandent si cette période passée loin des classes ne va pas influer sur les capacités des enfants. «Franchement, je ne sais pas si mon fils est prêt ou non. Il a révisé. Il a préparé. Mais avec ces longs mois dehors, vraiment je ne peux rien affirmer» dit un autre parent.

Enfin, pour assurer le bon déroulement des épreuves, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ a, lors de sa réunion avec les responsables concernés, donné des instructions pour que les secteurs travaillent en collaboration. Et c'est ce qui a été fait, avant-hier par la direction de la formation professionnelle.

Celle-ci a, en effet, annoncé la mise à la disposition des élèves et des encadreurs de quelque 41 000 masques ou bavettes. Un autre lot de 12 000 est attendu dans les jours qui suivent.