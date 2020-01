Les producteurs s’alarment et menacent de jeter leur production dans les oueds de la région.

Hier, les habitants de Bouira ont eu à confirmer la proximité du sud. La wilaya était couverte d’un épais nuage de poussière accompagné de rafales de vent. Même les quelques gouttes de pluie qui se sont abattues sur l’ensemble des villes étaient chargées de poussière. Le mauvais temps bénéfique à l’agriculture qui s’est installé depuis le début de semaine, a encore causé des

désagréments aux populations. Comme à chaque occasion et au motif de l’incapacité d’accéder aux champs, les mandataires et intermédiaires ont revu à la hausse leurs prix. Cette situation contredit le cri de détresse lancé ces derniers jours par les producteurs de la pomme de terre qui n’arrivent pas à commercialiser leur surproduction notamment sur les espaces irrigués de la commune d’El Esnam. La wilaya, à travers la direction des services agricoles, s’active à trouver une solution en recourant aux propriétaires des chambres froides et plus particulièrement à une plateforme logistique érigée au chef-lieu de wilaya. En attendant une solution à cet excès de production, les producteurs s’alarment et menacent de jeter leur production dans les oueds de la région. Selon les producteurs la responsabilité du prix toujours élevé incombe aux responsables du Syrpac (Système de régulation des produits agricoles de large consommation).