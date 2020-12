Il a pratiqué plusieurs rites de sorcellerie sur son bébé, jusqu'à ce que mort s'en est suivie, et égorgé sa propre femme. C'est ce monstre qui a comparu, avant-hier, devant le tribunal et condamné à la prison à vie. Les personnes qui étaient présentes au procès étaient sidérées par les détails à glacer le sang, racontés d'une voix monocorde, par le prévenu. À l'origine de ce double meurtre, les plaintes de l'épouse que le mari meurtrier avait identifiées comme de la «possession démoniaque». Il en profite pour acter la séparation du couple. Mais cela ne suffisait pas au mari qui a entrepris de récupérer l'enfant du couple. Un jour où le bébé était sous la garde du mari, sa femme, «souffrant de possession démoniaque», aurait insisté pour procéder à l'«exorcisme» de leur enfant. C'est bien entendu, la version du mari, dans une tentative de responsabiliser sa femme qui n'a pas la possibilité de se défendre, puisque morte assassinée. «Comment devait se dérouler la séance d' exorcisme?» interrogea le juge. Il fallait «mordre et frapper le bébé pour en extraire l'entité démoniaque», répond le prévenu.

Le bébé a été plongé dans un seau rempli d'eau froide, frappé à la tête, jusqu'a ce qu'il saigne des oreilles. Conduit à l'hôpital de Bab El Oued, il y décède des suites des traitements qu'il a subis. De retour chez lui, le prévenu convainc sa femme de rentrer à la maison, pour enfin l'égorger purement et simplement.