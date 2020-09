Depuis plus de 10 jours, ordinaires Béjaïa a retrouvé le cours normal de son quotidien, autant au chef- lieu de wilaya qu'au niveau les différentes stations balnéaires. L'ambiance d'effervescence a laissé place à un calme plat, celui des journées ordinaires des régions touristiques. La circulation est beaucoup moins dense. Dans les rues, il y a peu de monde même si la rentrée n'est toujours pas là.

Passé la période des examens de fin d'année retardés eux aussi par la crise sanitaire, l'activité économique ralentit. Les exploitants d'établissements économiques, tous types confondus, retrouvent le vide sidéral de la période de confinement et font le bilan d'une courte saison, pour constater amèrement sa faiblesse. Les questions que se posent de nombreux commerçants et opérateurs touristiques, en pareille période, trouvent des réponses décevantes.

Constat de désolation

Certains, qui ont cru pouvoir récupérer le temps perdu, des mois durant, s'en sont sortis avec un bilan très négatif, plus particulièrement ceux qui ont eu à subir des sanctions pour non-respect des mesures sanitaires. «J'aurais dû ne pas ouvrir carrément, car trois jours après, on m'a infligé une amende avec fermeture de la salle de restauration pour des fautes commises par les clients», raconte ce restaurateur, à Tichy.

«J'ai couru un grand risque en faisant le plein de mon hôtel alors que la réglementation ne m'autorisait que 50% d'occupation des chambres et malgré ce risque, mon bilan s'est avéré négatif», précise cet hôtelier, qui a fait preuve d'une négligence avérée à l'égard de ces clients.

«J'ai cru bon d'aller dans cet hôtel pour épargner à mon épouse les tâches ménagères mais à notre grande et amère surprise on s'est retrouvé à faire nous-mêmes les chambres. Les femmes de ménage choisissent les clients qui remettent plus de pourboire, au vu et au su du gérant de l'hôtel», déplore ce vacancier venu d'Alger avant que son épouse n'ajoute: « Il nous est arrivé d'attendre plus d'une heure pour être servis au restaurant. Renseignement pris, il s'agissait du manque de viande, qu'il fallait acheter et faire cuire.» Un constat de désolation né d'une gestion archaïque pour se plaindre ensuite de l'option choisie par les Algériens pour le pays voisin, la Tunisie.

Classée parmi les premières régions touristiques du pays, Béjaïa semble avoir déçu plus d'un, cette année, à cause de la courte saison estivale. Les quelques milliers d'estivants, qui s'y sont rendus pour des séjours de détente et de villégiature, ont découvert des prestations de services insuffisantes, des plages laissées à l'abandon, dans un sale état. On n'en était pourtant pas au grand flux mais certains opérateurs n'ont pas eu assez de flair pour fidéliser leur clientèle. Un ratage monumental pour certains hôteliers, qui, fort heureusement, est resté la tâche de quelques établissements seulement.

Peut-on parler de tourisme à Béjaïa?

Tout n'est pas noir cependant. Les témoignages d'autres vacanciers attestent de prestations exemplaires chez d'autres hôteliers, qui ont eu l'intelligence de mettre le paquet pour assurer des séjours à leurs clients. «J'ai séjourné agréablement dans cette auberge et je compte y revenir l'année prochaine», indique cette dame, à la veille de son départ, sur Tiaret. Devant cette conjoncture, les prestataires de

services redoublent d'effectifs pour parer à toute éventualité. Les commerçants mettent le paquet, histoire de résorber le manque à gagner de la saison creuse. Cette année, même les opportunités d'emplois saisonniers étaient rares.

« Habituellement, je travaille durant toute la saison. Cette année je me suis fait embaucher juste une semaine, avant d'être remercié», déplore cet étudiant. Les services de police et de la Protection civile ont eu du pain sur la planche, bien que cette saison ait été courte. Des noyades sont majoritairement survenues sur les plages non surveillées ou interdites à la baignade. Les pompiers avaient effectué plus de 3 000 interventions pour sauver, d'une noyade certaine, plusieurs centaines de baigneurs en difficulté. Pour certains, les soins leur ont été prodigués sur place, alors que les autres ont été évacués vers les centres de soins. Les accidents n'ont pas manqué. Des centaines d'accidents de la circulation on été recensés à travers les différentes routes de la wilaya.

Les feux de forêts se multiplient en été et plus particulièrement durant le mois d'août. Les flammes ont ravagé un millier d'hectares de végétation, plusieurs milliers d'arbres fruitiers, des centaines de bottes et de foin des dizaines de ruches d'abeilles. Toutes les communes ont été pratiquement touchées. Le Covid-19 était le sujet de discussion de l'été chez tous les opérateurs, commerçants et clients. Rares sont ceux qui affirment leur satisfaction des mesures prises. Outre la catégorie des plus aisés, qui s'installent dans les appartements et les établissements hôteliers, constituant l'unique catégorie qui profite vraiment à l'économie locale, le reste des touristes est de modeste condition et l'hygiène était alors leur dernier souci.

Peut-on réellement parler de tourisme à Béjaïa? Ces touristes, qui se comptent par millions, sont peu profitables à l'économie locale, comme l'estime ce commerçant. «Le gros des touristes occasionnent plus de dépenses à la collectivité que de gains.» Le bilan parle de lui-même, dans tous les domaines. Noyades, mauvaise prestation de services, accidents de la circulation, multiplication des feux de forêts ajouté à cette pandémie de Covid-19, stressante, la saison estivale aura été un fiasco sur tous les plans.