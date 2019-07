«Les plages seront gratuites », une phrase qu’on entend chaque année et qui a été reconduite cette année par le gouvernement.

Mais qu’en est-il vraiment sur le terrain ? Est-on vraiment en mesure de dire que les plages ne font en aucun cas l’objet de squattage ? A vrai dire, ce n’est pas vraiment le cas comme nous l’avons constaté de visu à Annaba. Cela se passe au niveau de la plage de Sidi Aich comme le montre la photo et, ceux qui se hasardent sur le chemin de la plage sans argent y payeront le prix. La plage est peuplée d’une armada de parasols. Et on est aussitôt harcelé par ces jeunes qui proposent une table à 1200 DA la journée, même si tu refuses et tu insistes pour planter ton propre parasol, il n’y a plus d’espace pour le mettre. Souvent découragés, les estivants repartent déçus.

On n’a pas remarqué que ça. Un grillage, information prise, personne n’a le droit de péné-trer cet espace, car il est privé ! Etonnant quand même, quand le gouvernement prétend une chose et la réalité en impose une autre sous les yeux des forces de sécurité. Cette image n’est pas spécifique à Annaba, à Skikda aussi, c’est pareil. À l’entrée des plages, on peut lire sur des pancartes : « L’accès aux plages est gratuit. » Néanmoins et juste à côté, des plages sont clôturées et strictement interdites à toute personne qui ne s’acquitte pas de 1000 ou 1500 DA, tout dépend de la somme exigée par le pseudo « propriétaire ».

À Felfla ou à El Arabi Ben M’hidi (Jeanne d’Arc), on constate de plus en plus de plages dont l’accès est payant. Certaines ne possèdent pas encore d’autorisations supposées être livrées par les autorités locales. Certains propriétaires d’hôtels ne se gênent plus pour imposer des clôtures de 150 m en installant des parasols et des douches.

Les instructions du gouvernement ne sont pas respectées et les interventions des services de la gendarmerie semblent insuffisantes face à une mafia qui a pu s’enraciner dans ce domaine pour piller les estivants.

De la plage El Arabi Ben M’hidi jusqu’à la plage Flifla, c’est le même constat. Si quelqu’un s’aventure à s’isoler avec la famille il risque l’insécurité. Voilà comment on oblige les estivants à débourser de l’argent. Encore faut-il parler de l’inexistence de l’intimité.

En effet, les tables avec les parasols et les chaises en plastique sont toutes apprêtées afin de ne laisser aucun espace libre pour un peu de tranquillité entre familles et amis.Ainsi, comment faire comprendre au gouvernement que pour passer une journée à la mer, le pauvre citoyen doit à chaque fois faire face aux squatteurs qui l’obligent à payer pour une place de parking, un parasol alors que la loi souligne que l’usage des plages est libre et gratuit ?

Ce gouvernement est-il si impuissant face à ces opportunistes ? En tout cas la gratuité des plages demeure d’El Kala à Ghazaouet, un bien privé et non un bien public et c’est le cas chaque année. La faute à qui ? On sait que ce phénomène génère d’énormes profits et de gros intérêts à ce lobbying sous les yeux des autorités locales qui laissent faire.