Le marché de l'Edimco sera fermé dès aujourd'hui. L'annonce a été faite, hier, à l'issue d'une réunion tenue entre les services de l'APC de Béjaïa, le syndicat des commerçants Ugcaa, les services de sécurité et la direction du commerce. Cette décision préventive par rapport à la situation sanitaire aurait dû être prise depuis le début car ce marché qui se tenait deux fois par semaine a fini par devenir quotidien. Avec la flambée de la propagation des cas du Covid-19 ces derniers jours à Béjaïa, la décision ne peut qu'être salutaire.

Le marché de l'Edimco est l'un des principaux espaces commerciaux de la ville de Béjaïa. C'est le grand marché hebdomadaire par excellence. Organisé en trois rangées parallèles, les commerçants s'y installent et proposent à des clients divers aliments, légumes et fruits et ce quotidiennement. Au vu de ce qui se passe comme activité dans ces marchés et d'autres ainsi qu'aux abords des Routes nationales avec le peu de respect des règles sanitaires, la décision devrait s'étendre. Le confinement partiel de 20 h à 5 h du matin suivi depuis mardi, de l'interdiction de service à table dans pratiquement tous les commerces, restaurants, salons de thé, pizzerias et cafés et l'obligation du port du maque ainsi que l'observation des gestes barrières a chamboulé le quotidien des gens qui avaient repris normalement leur mode de vie sans se soucier des risques encourus.

Au regard de l'indiscipline générale et de la légèreté avec laquelle est prise cette pandémie dans plusieurs régions du pays, il s'avère plus qu'urgent de sévir. C'est dans ce sens que le wali sur avis du comité de suivi de la crise sanitaire a signé un arrêté portant de nouvelles instructions aux commerçants autorisés à exercer, pour l'application stricte des règles en matière de sécurité sanitaire. Il a été demandé aux propriétaires de commerces de prendre des mesures pour veiller à la stricte application des règles de distanciation. Outre la recommandation, et la désinfection des magasins recommandés, les vendeurs sont dans l'obligation de disposer de gel hydro-alcoolique et de veiller à ce que les pièces de monnaie soient désinfectées. L'eau javellisée ou l'alcool peuvent être utilisés comme désinfectants. «Le port de masques et de gants est obligatoire pour les vendeurs et les clients avertissent les autorités qui précisent qu'«en cas de non-respect de ces mesures, les commerçants vont être poursuivis en justice et risquent la fermeture définitive de leurs commerces. Désormais, il en est de même pour tout citoyen qui ferait preuve de manquement aux instructions, qui font l'objet chaque nuit de campagne de sensibilisation.