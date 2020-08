La date du référendum sur la révision constitutionnelle est connue. Ça sera une date qui coïncidera avec l'anniversaire de la glorieuse révolution du 1er Novembre 1954. Donc, pour ainsi dire, le référendum se déroulera dans cette ambiance qui rappelle des moments-charnières de l'Algérie en armes pour le recouvrement de sa souveraineté nationale et de la mise en oeuvre d'un Etat souverain et indépendant. L'annonce faite par le président de la République se veut une façon pour faire le lien avec le passé glorieux et porteur d'une symbolique libératrice.

Le contexte politique du pays est caractérisé par un processus nouveau, celui de l'irréversible marche vers un changement ciblant les structures de l'Etat et ses institutions. La pièce maîtresse de ce changement s'arc-boute sur la nécessité de réviser la Constitution pour baliser le terrain vers d'autres changements inhérents au processus en cours.

Le référendum est l'une des clés susceptibles de permettre aux Algériens d'exprimer leurs avis et opinions sur le processus en cours avec une démarche responsable dont le critère de la transparence doit être le leitmotiv. Cette démarche doit être entourée de régularité et de gestion claire pour que le processus politique de changement puisse aller davantage vers la réalisation de ses objectifs qui ont trait à la mise en place de nouvelles formes de gestion politique des choses publiques, mais aussi pour se mettre au diapason des défis qui se dressent au pays sur le plan économique, social et culturel. L'approche référendaire est différente de la démarche électorale classique, elle est une sorte de quitus permettant à l'Etat et ses institutions d'opérer les grands changements intrinsèques et propres aux urgences politiques.

D'ailleurs, cette nécessité s'est exprimée dans le cadre d'une nouvelle réalité imposée par l'élan populaire et sa dynamique politique dont le changement du régime et son départ étaient les points cardinaux de ce processus. Aujourd'hui, la donne politique a évolué par rapport à la période qui a suivi la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression populaire lors du soulèvement du 22 février 2019. La tenue du référendum pour la révision constitutionnelle se fera donc dans un contexte différent. Maintenant, les choses vont être abordées autrement sur les questions clés qui taraudent les esprits en matière d'urgence sur le plan social et économique.

Les enjeux du référendum du 1er novembre prochain s'esquissent autour de ces points nodaux qui ont trait à la résolution des problèmes des citoyens dont le contexte est très délicat, pour ne pas dire précaire.

La réussite d'un référendum est tributaire de ces points qui reflètent les aspirations et les attentes des citoyens en quête d'une vie digne et stable sur le plan socio-économique. D'ailleurs, le plébiscite est inhérent à ces principes généraux en rapport avec la vie des Algériens et des Algériennes même si le contexte d'aujourd'hui s'exprime d'une manière différente de par l'histoire à travers une pandémie du Covid-19 qui frappe de plein fouet le monde en général et l'Algérie en particulier.

Le référendum sera un moment dont l'enjeu permettra au pays de se démarquer sur les questions phares qui s'imposent comme défi et challenge à relever. C'est dire que cet acte est foncièrement différent du processus électoral classique comme c'est le cas pour les législatives et les communales, voire les présidentielles même. Ce processus référendaire va déterminer la voie à suivre en tenant compte des difficultés et des entraves qui se dressent contre l'Etat et la société au plan économique et au plan social en terme de changement reflétant réellement les aspirations des citoyens et des citoyennes avides de l'amélioration de leur situation comme signe d'un changement politique notable et remarquable. Le référendum sera l'expression d'une gageure qui doit être donnée, mais c'est une précieuse gageure où la confiance sera de mise si on veut aller vers un véritable changement qui reflète les exigences et les attentes des pans entiers des Algériens et des Algériennes qui aspirent à une Algérie nouvelle, démocratique et sociale.