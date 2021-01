La mouture de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral sera remise demain par la classe politique, la société civile et les personnalités nationales, après enrichissement et remarques soulevées sous forme de propositions.

Ça sera la fin de la première étape, une étape faite de consultation et de débat de ladite mouture inhérente à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral. La question qui se pose, c'est ce débat et concertation, est-ce que la mouture a pu bénéficier de cette large concertation au point où elle s'est transformée en un événement politique majeur?

C'est difficile de répondre par l'affirmatif, au vu de la situation qui caractérise la classe politique et la société en général.

Il faut dire que le débat n'a pas été perceptible autour de ladite mouture, plusieurs raisons objectives et subjectives pourraient intervenir dans ce contexte pour expliquer ce manque drastique et manifeste quant à une concertation large et importante sur la mouture de l'avant-projet de la loi organique portant régime électoral. Il y a la crise sanitaire majeure qui continue à imposer son rythme à cause d'une pandémie qui se maintient via la propagation. Cette réalité est une donne objective que nul ne pourrait remettre en cause, d'où l'absence des débats publics sur le terrain via des rassemblements et des manifestations en salles. Il y a aussi le facteur subjectif, celui d'une classe politique qui n'arrive plus à convaincre et mobiliser autour de son discours politique, un discours vu par la société comme quelque chose de dépassé et en déphasage par rapport aux nouvelles exigences de changements reflétant les véritables préoccupations et la réalité sociale dans laquelle sont plongées les larges couches de la société.

L'incapacité des partis politiques, dans leur majorité, à avoir une influence sur des segments de la société, se fait sentir avec acuité par rapport à cette crise sanitaire majeure et ces nouvelles exigences par rapport à l'action politique qui doit être adaptée à cette nouvelle conjoncture caractérisée par la propagation de la pandémie de Covid-19.

Cette pandémie a permis à tous les pays qui vivent les mêmes conditions que nous au plan de la crise sanitaire majeure d'opter pour le numérique et d'adopter une méthode de travail plus judicieuse et efficace à travers la mise en place des sites effectifs pour interagir avec les citoyens sur les questions politiques, économiques et sociales qui affectent leurs pays. Chez nous, la classe politique préfère s'abstenir et ne pas trouver d'autres outils et instruments de communication idoines répondant à la conjoncture et ses particularités.

Le débat autour de la mouture aurait pu prendre un caractère massif dans les réseaux sociaux et des sites dédiés à la communication politique effective et fructueuse, mais ce volet important et déterminant a été occulté par la classe politique nationale en préférant l'hibernation et le sommeil politique comme signe de démission et d'incapacité de s'adapter avec l'évolution qui traverse la société à travers des technologies qui sont susceptibles de renverser la donne d'une manière saillante en termes de mobilisation et d'élargissement de débat et des échanges contradictoires sur les thèmes politiques qui font l'actualité et l'événement.

Ce sont autant de déficits qui montrent on ne peut mieux que nos partis politiques dans leur majorité sont en dehors du mouvement qui traverse la société algérienne en matière de nouvelles formes de communication dans la perspective de mobiliser le potentiel social laissé en jachère par manque d'imagination et de créativité.

Le débat pouvait prendre le caractère courant qui fait la force de l'opinion au niveau de la Toile, surtout à l'aune de la pandémie de coronavirus et ses conséquences sur la vie sociale et la mobilité.

Le processus en cours, que traverse le pays, est aussi un peu particulier, il favorise plus la vigilance et la prudence. C'est ce qui explique cette situation politique où tout le monde est plongé dans ses préoccupations quotidiennes issues de la crise sanitaire majeure qui a tout chamboulé sur le plan politique, économique et social.