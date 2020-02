Les parents des enfants atteints du trouble d’autisme surmontent des difficultés inimaginables. Abandonnés, livrés à eux-mêmes, ces derniers essaient de trouver un moyen pour intégrer leurs enfants dans la société. Face aux obstacles rencontrés quotidiennement, les parents souffrent dans le silence et l’indifférence totale des autorités. Le véritable cauchemar de ces enfants commence à l’âge de la scolarisation. «Quand la rentrée scolaire arrive, le parcours du combattant commence. Les écoles refusent de scolariser les enfants souffrant d’autisme », témoigne Karim.B., parent d’un enfant autiste. Il explique que dernièrement, certains établissements ont commencé à accepter de scolariser ces enfants. Pour ce papa, désespéré, la galère est totale. «La prise en charge, l’accompagnement et les structures font défaut», ajoute le parent, en mettant l’accent sur la souffrance des parents, qui sont livrés à eux-mêmes. Pour lui, un des parents est condamné. La situation est loin d’être rassurante, d’autant plus que le nombre d’enfants atteints de ce trouble augmente. à l’heure actuelle, on n’arrive toujours pas à avoir le véritable nombre d’enfants autistes. La prise en charge, le traitement, le suivi et l’accompagnement psychologique font défaut. Les spécialistes dressent un tableau noir sur la situation, en particulier «la prise en charge de ces enfants». Contacté par nos soins, le président du Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant (Nada), Abderrahmane Arar, a regretté la situation des enfants autistes en Algérie. Pour lui, la situation est critique. «Tout d’abord, il faut dire que la prise en charge des enfants autistes et leurs parents est inexistante. Il sont livrés à eux-mêmes. Ils gèrent avec les moyens du bord», fait savoir Arar, ajoutant que le retard est énorme en matière de prise en charge et d’accompagnement.

Ces enfants sont victimes de discrimination scolaire. Pour lui, l’intégration des enfants présentant un retard mental doit être un droit reconnu. «Si l’enfant est scolarisé dans une école normale, l’école n’est pas adaptée», souligne Arar, précisant que les enseignants ne sont pas formés psychologiquement pour accompagner l’enfant. Actuellement, la politique choisie consiste à intégrer les enfants malgré leurs difficultés dans des classes non spécialisées dans un établissement scolaire ordinaire. Mais la majorité des établissements refuse ce droit aux enfants autistes.. S’agissant des centres spécialisés, le président de Nada, explique que ces centres incluent tous types de handicap, y compris le handicap lourd. «Dans ces centres, les enfants sont inscrits avec les adultes atteints d’un quiconque handicap…»

Par ailleurs, selon la Déléguée nationale auprès du Premier ministre, chargée de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Cherfi, «L’Algérie a franchi de grands pas en matière de protection et de la promotion de l’enfant, grâce à la loi établie en 2015 et aux différents mécanismes mis en place pour protéger les enfants»… Un véritable paradoxe !