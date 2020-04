C'est Michel Chodkiewicz qui a présenté et traduit de l'arabe le livre «Ecrits spirituels» de l'Emir Abdelkader. Il en a été, en outre, l'éditeur. Le défunt, qui vient de nous quitter, considérait l'Emir Abdelkader, comme l'un des maîtres spirituels majeurs du soufisme contemporain. Le livre de l'Emir Abdelkader, traduit par Michel Chodkiewicz regroupe des extraits de textes qui étaient rassemblés dans le célèbre ouvrage volumineux de l'Emir Abdelkader intitulé «Kitab al-mawaqif». Michel Chodkiewicz a été donc le premier intellectuel à avoir fait découvrir, à travers sa traduction parue en 1982, l'enseignement spirituel de l'Emir Abdelkader au monde européen. Ainsi, le monde de la culture en général et celui du soufisme vient de perdre l'une de ses figures les plus brillantes. Michel Chodkiewicz, né le 13 mai 1929, est décédé le 31 mars dernier après une vie consacrée aussi bien à son domaine de recherche, le soufisme, qu'à sa profession d'éditeur qu'il exerça à la tête de l'une des plus grandes maisons d'édition francophones, Le Seuil. Il était directeur de la très prestigieuse maison d'édition parisienne, le Seuil pendant plus de 10 années, de 1977 à 1989. Au moment où il dirigeait le Seuil, Michel Chodkiewicz a lancé la revue «L'histoire».

Il était l'une des plus grandes figures intellectuelles spécialistes du soufisme. Il a également occupé le poste de directeur d'études à l'Ecole des Hautes études en sciences sociales (Ehess). La part du lion de ses recherches dans le domaine qui est le sien a été consacré à la pensée du théologien et philosophe musulman du XIIIe siècle Ibn Arabi. Son coup de foudre pour la culture orientale et plus particulièrement soufie a eu lieu dès son très jeune âge suite à un voyage effectué dans plusieurs pays arabes. C'est, d'ailleurs, suite à cette découverte précoce à l'âge de 17 ans, qu'il se convertit à l'islam. Et dès lors, il s'adonne avec une passion particulière à l'étude en profondeur des grands textes musulmans. Michel Chodkiewicz, a mis à profit son passage au Seuil, en tant que président- directeur général pour élargir le catalogue de cette dernière à de grandes oeuvres inspirées de la culture musulmane soufie. Parmi les oeuvres qu'il publia dans ce sillage, on peut citer «Le Sceau des saints» et «Prophétie et sainteté dans la doctrine d'Ibn Arabi». Mais sa plus importante contribution dans ce domaine, c'est l'anthologie de textes sur Ibn Arabi intitulée «Illuminatios de La Mecque», qu'il a dirigée lui-même. Parmi les autres collections qu'il a supervisées dans les rangs des éditions «Le Seuil», on peut citer la collection «Le temps qui court» ainsi que «Source orientale».

C'est d'ailleurs, lorsqu'il était président-directeur général des éditions le Seuil, que le grand et célèbre écrivain marocain Tahar Ben Jelloun obtint le prix Goncourt pour son roman mythique «La nuit sacrée» (en 1987). Suite à l'annonce de son décès, Tahar Ben Jelloun a déclaré: «Michel Chodkiewicz était un excellent gérant de la maison d'édition et un très grand spécialiste du soufisme, il était un patron très sec, direct, qui ne faisait jamais un compliment, mais qui était toujours fiable».