L’association Machaâl Echahid et le quotidien El Moudjahid commémorent le 41ème anniversaire de la mort du défunt président, Houari Boumediene. Le Forum de la Mémoire lui a été consacré à travers la thématique «Le parcours de l’étudiant et du combattant Mohammed Boukharouba, de l’institut El Azhar au moudjahid de la Wilaya V historique». Ses principales décisions et positions au sommet de l’Etat ont également été évoquées.

La rencontre qui s’est déroulée en présence de Anissa Boumediene et d’anciens responsables politiques, a été animée par Mahieddine Amimour, ancien conseiller de Boumediene et ancien ministre, qui a retracé le parcours de ce dirigeant, qui avait suscité l’admiration et le respect dans le concert des nations.

Né le 23 août 1932 à Béni-Adi, à quelques encablures de cette commune, qui porte désormais son nom, il est issu d’une famille de paysans pauvres, il a fréquenté à six ans une école coranique à Guelma où il a appris parfaitement le Livre saint de l’islam et également une école française, la médersa El-Kittania à Constantine. Après un passage à Tunis (Djamaâ Zeïtouna), il intègre l’université El Azhar, en Égypte pour parfaire sa formation.

Durant cette période il s’était distingué, selon Mahieddine Amimour, «par son retrait des foules et son caractère d’étudiant réservé. Il a préféré se rendre au jardin Azbékia pour acquérir des

livres et y passer de longs moments, plongé dans la lecture». Il faisait, en parallèle, un suivi quotidien des activité politiques en Algérie, dans la région arabe et dans le monde. Le défunt «n’avait aucune relation avec l’ambassade de France au Caire mais il fréquentait, en revanche, les centres d’entraînement créés par l’Organisation des Frères musulmans pour former les élites ayant pour mission de renverser le régime du roi Farouk et en finir avec la domination britannique», ce qui lui permettait de parfaire sa formation militaire aussi. Mohamed Boukharouba, «n’était pas le produit d’un quelconque système mais était plutôt un homme fait par soi (traduction de l’anglais : self made man)».

Boumediene a rejoint début 1955 le maquis pour prendre part à la lutte de Libération nationale. Il devient chef d’état-major de l’ALN, puis ministre de la Défense en 1962 et président de la République en 1976, après avoir été président du Conseil de la révolution en 1965. Pendant la guerre de libération, les services secrets français l’avaient présenté, dans un rapport sur les officiers algériens, comme « un chef militaire solitaire sans grande influence ni ambitions politiques». Ces données n’avaient pas été prises en considération par Charles de Gaulle, qui voyait en lui un dirigeant redoutable», a ajouté le conférencier.

Mahieddine Amimour, qui fut un responsable proche de Boumediene, a rappelé aussi son sens de l’organisation, sa capacité d’écoute et de dialogue et sa fermeté sur les principes et les valeurs du droit à l’autodétermination des peuples, qui expliquent les positions de l’Algérie restées immuables concernant la Palestine. Il a évoqué aussi les qualités de l’ancien président de grand dirigeant politique et d’homme d’Etat, son autorité, sa fermeté quant aux causes justes qu’il défendait.

Il a vanté, dans ce sens, la décision courageuse de la nationalisation des hydrocarbures algériennes en 1971. «C’était la première décision du genre réussie dans le monde, après l’échec du président Mohammad Mossadegh en Iran». Quant à la révolution agraire, « elle n’avait rien à voir avec le fameux Kholkhose de l’ex-Union soviétique. C’était une décision pour la lutte contre l’exode rural et motivée par le souci d’équilibre de densité d’habitants sur l’ensemble du territoire national, a-t-il expliqué. La présence de l’épouse du défunt président, Anissa Boumediene, a permis à cette dernière d’apporter, elle aussi, un témoignage émouvant. Intervenant en tant que chercheuse et universitaire, elle a présenté, notamment en direction des jeunes, l’image de l’homme, de l’époux et celui de chef d’Etat. Pour elle, Boumediene tenait à verser les recettes des hydrocarbures dans les caisses de l’Etat pour servir, à la fois, au développement et à la mise en place d’une industrie créatrice d’emplois et limitant le gaspillage de la devise.