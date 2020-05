L'annonce par le président de la République Abdelmadjid Tebboune de l'opération de rapatriement des Algériens bloqués en France et ailleurs, a été d'un immense soulagement, aussi bien pour les concernés eux-mêmes que pour leurs familles, qui vont enfin revoir leurs enfants et proches, après plus de 2 mois d'absence. En, effet, le président de la République a donné des instructions, hier, lors de la tenue du Haut Conseil de sécurité pour une prise en charge des Algériens bloqués à l'étranger. Le chef de l'Etat a instruit le Premier ministre d'élaborer un plan coordonné avec les différents intervenants pour organiser les opérations de rapatriement. Non sans avoir insisté sur le respect des conditions sanitaires qui s'imposent dans les circonstances actuelles. Le président de la République a ordonné l'élaboration du plan de rapatriement, coordonné le plus possible, en tenant compte des conditions particulières de chaque groupe.

Cette nouvelle a comblé de joie les concernés eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles, après plusieurs semaines d'attente. Ceux que nous avons pu contacter par téléphone, ne manqueront pas d'exprimer leurs considération et remerciements envers le chef de l'État, d'avoir donné suite à leurs appels lancés sur les réseaux sociaux, depuis la fermeture des frontières, notamment l'espace aérien à cause de la propagation du Covid-19. Plusieurs ressortissants bloqués se trouvant en France, n'étaient partis que pour quelques jours, en visite familiale, pour des soins médicaux ou pour des conférences. Ils n'ont pas cessé d'adresser des messages au président de la République depuis la France où leur nombre est de 3000 et la Turquie qui compte 1000 ressortissants. Ces derniers attendent avec impatience l'exécution des instructions du président de la République qui ne devrait plus tarder tel qu'elle a été ordonnée par le chef de l'Etat. Les ressortissants algériens bloqués à l'étranger, en France surtout, ont dû vivre des moments très difficiles. Certains vivaient sans ressources et dépendaient pour ceux qui ont plus de chance, de proches ou amis. Pour eux, ils sont devenus une vraie charge. Cela touchait leur dignité. Mais sans solution, ils devaient rester patients tout en attendant de voir le bout tu tunnel. Durant plus de 2 mois, voire 3 mois pour un large nombre de ressortissants, la situation devenait de plus en plus insoutenable. Sans moyens d'hébergement, en ce mois de Ramadhan qu'ils passeront, malgré eux, loin du pays et de la famille, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Fort heureusement, l'élan de solidarité des Algériens a été un facteur pour que ces ressortissants ne soient pas dans la rue. Parmi eux aussi, beaucoup ont besoin de soins, mais faute de moyens ils ne peuvent pas en bénéficier, d'abord l'argent n'y est pas, leur assurance voyage a expiré, ajoutées à cela, les circonstances dues à la propagation du virus. Ils passaient le temps à vouloir s'informer entre la compagnie Air Algérie fermée et l'ambassade qui n'était pas en mesure de le faire. Une plate-forme avait été lancée par le ministère de l'Intérieur en avril dernier et les inscriptions devaient être clôturée le 23 du même mois. Mais depuis, aucune suite, alors que les ressortissants espéraient au moins passer l'Aïd au pays. Il a fallu l'intervention du président de la République pour que les choses deviennent plus claires.