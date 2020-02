S’il y a bien un domaine qui a réalisé de grandes performances, ces dernières 15 années dans la wilaya de Tizi Ouzou, c’est bel et bien celui du raccordement au gaz de ville. Qui l’aurait cru ou même en avoir rêvé il y a à peine une trentaine d’années ? Presque la totalité des foyers de la wilaya de Tizi Ouzou est raccordée au gaz de ville. Les travaux de raccordement ont été réalisés parfois dans des délais record. Malgré l’existence de pas mal de problèmes, les choses ont plutôt bien avancé.

Des problèmes comme ceux des oppositions ont été levés au fur et à mesure. En outre, en dépit de la configuration géographique escarpée de la majorité des villages de la wilaya, le grand chantier du raccordement au gaz naturel a avancé à un rythme très rapide et des plus satisfaisants.

Afin d’atteindre le taux de pénétration en gaz de ville de 100 % qui est bien entendu l’objectif, le programme en question se poursuit. Il faut préciser que dans le cadre de la mise en gaz du programme quinquennal de la wilaya de Tizi Ouzou, la Concession de la distribution de Tizi Ouzou a raccordé

138 633 foyers sur une longueur réseau de 5 336,44 km. Et, pour ce mois de février 2020, les services concernés annoncent un programme de mise en service de 3 430 foyers sur une longueur réseau de 144,63 km. Ce programme s’étale sur quatre semaines, a-t-on appris.

Au courant de la première semaine, 1 183 foyers seront raccordés sur 44,31 km de réseaux gaz.

Les localités concernées par cette première tranche sont Agouni Ferou, Tala N’Souk, Ait Daoud, Taka, Ighil El Bir dans les communes d’Ait Toudert,Yatafen, M’Kira, chef-lieu d’Ait Yahia Moussa. Pour la deuxième semaine, 485 foyers seront à raccorder sur 22,5 km de réseaux gaz et ce, dans les localités d’Agouni Ferou, Mansoura et Boukhiar, Ait Allaoua dans les communes Ait Toudert, Ath Ziki et Iboudrarene.

La troisième tranche concerne 835 foyers à raccorder sur une longueur de réseaux gaz de 46,95 km, dans les localités de Thamadaght Ouzemour, Tamiest et Agouni Hemiche, Ihemanachene, Ighil Mechrek, Ait Abdelouahab dans les communes Maâtkas, Makouda, Draâ El Mizan et d’Ait Toudert. Enfin, concernant la quatrième semaine,

927 foyers sont concernés par le raccordement au gaz de ville sur une longueur réseaux gaz de 30,87 km. Ces foyers sont situés dans les villages :

Ait Ouihlane, Iguer Adloune, Ait Hammi, Ighil Badhou, Ifarhathen, Ighil Kaci Ouali, Ait Hadj Ali, Ait Said Ouali,

Ait Aggad dans les communes Ait Touddert, Maâtkas, et Ait Boumahdi.

Un appel a été lancé, avant-hier, par la direction de la Sonelgaz de la wilaya de

Tizi Ouzou aux citoyens concernés par ce programme du mois de février 2020, pour procéder au lancement des travaux d’installations intérieures et de faciliter la tâche aux entreprises « qui sont à pied d’œuvre sur le terrain et ce, dans le but de leur permettre d’honorer les engagements dans les délais convenus ».

Dans le même sillage, des séances de sensibilisation sous différentes formes seront organisées, ces jours-ci, par la Sonelgaz, afin de sensibiliser les citoyens sur la bonne utilisation du gaz naturel.