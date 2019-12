Les élections précédentes ont été entachées d’irrégularités et de fraude à grande échelle, c’est cette expérience qui a alimenté une espèce de rejet drastique des Algériens à aller voter. La dépolitisation du champ politique a été aussi encouragée par ces pratiques frauduleuses qui ont dénaturé le sens de la participation dans la vie politique y compris en matière d’expression quant à un choix programmatique dans le cadre d’un processus électoral qui se respecte. Cela n’a pas été assuré par les tenants du pouvoir qui régentaient la société et la classe politique par le trucage et le bourrage des urnes et la mise en branle du système du quota et la pratique de l’allégeance d’emblée.

L’Algérie avait connu de fallacieuses expériences des commissions de surveillance des élections, mais cela a donné un effet contraire ; ce sont lesdites commissions installées par le système en place qui ont excellé dans la fraude et le détournement de la volonté et le choix populaire pour le compte des partis créés et parrainés par le système et sa machine de fraude, à savoir l’administration. Cette situation à poussé les citoyens et les citoyennes à déserter le champ politique et s’abstenir quant à leur participation dans des simulacres d’élections concoctées de fond en comble. Le contexte que vit l’Algérie aujourd’hui, met les Algériens et les Algériennes dans une position de perplexité des plus saillantes, à cause de la crise de confiance et sa dislocation entre le gouvernant et les gouvernés, à cause desdites pratiques qui ont sabordé l’exercice politique sain. C’est ce genre d’attitudes qui ont poussé l’Algérien à ne plus croire au principe du suffrage, étant donné qu’il a été piétiné moult fois et dans plusieurs rendez-vous électoraux. Aujourd’hui, la situation se présente avec une autre conception, celle d’une Autorité nationale indépendante des élections, une manière de rompre avec l’ancienne connotation de «commission» qui renvoie à la fraude et au détournement des voix au vu et au su de tout le monde. Il s’agit de l’Anie, cette autorité qui a vu le jour dans un contexte très particulier et sensible de la vie politique du pays où la crise a atteint son paroxysme et ses limites sur le plan institutionnel, c’est-à-dire le pays navigue à vue et il ne dispose pas d’un président qui doit gérer les commandes de l’Etat. L’Anie est face à un grand test, celui de faire preuve d’impartialité tous azimuts, la moindre suspicion pourrait être fatale pour cette autorité qui se targue d’être indépendante et qu’elle ne tolérera pas qu’il y ait des fraudes ou des dépassements dans le déroulement du processus électoral. L’Anie est face à un défi qui n’est pas du tout reluisant, elle doit donner la preuve par des faits concrets quant à l’indépendance de son autorité et qu’elle ne verse pas dans des attitudes qui provoqueraient la suspicion et le scepticisme. L’élection présidentielle du décembre, c’est-à-dire aujourd’hui, est une responsabilité très importante pour cette autorité que tout le monde attend, aux aguets, que ce soit ceux qui veulent exprimer le droit à l’expression électorale ou ceux qui veulent afficher leur droit au rejet de l’élection présidentielle. L’Anie est sous la loupe de tout le monde, la moindre erreur sera conçue et assimilée à une fraude et à un trucage qui poussera les votants et les non-votants à réagir contre cette autorité censée être neutre et indépendante en assurant un processus qui ne devrait pas ressembler aux expériences électorales précédentes, c’est-à-dire, une bérézina bis.

L’histoire jugera tout fraudeur et usurpateur. Il ne faut pas badiner avec le choix du peuple, cela pourrait faire basculer le pays dans un sens avec des conséquences néfastes et incontrôlables.