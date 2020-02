Entre autres axes sur lesquels le gouvernement fonde son plan d’action, celui relatif à «la promotion de la pratique de la démocratie réelle», figure visiblement parmi les priorités. Conscient de la demande clairement formulée par la société, l’Exécutif en fait un axe de travail essentiel et le traduit dans son plan d’action, non pas sous forme de promesse qu’il ferait à un adversaire politique, mais comme une conviction profonde que la promotion des «libertés de réunion et de manifestation pacifique» relève d’un des fondements de la nouvelle République. «Le gouvernement œuvrera à garantir» aux Algériens ce pourquoi ils ont investi la rue, il y a près d’une année. Il reste cependant que la démocratie doit être «réelle», selon le plan d’action. Dans le mot «réel», le gouvernement met la responsabilité et la sauvegarde des intérêts du pays. L’ouverture politique ne doit pas signifier une foire d’empoigne où tout est permis.

Il est question de baliser les libertés dans un cadre consensuel et respecté par tous. Le propos n’est donc pas de dicter les limites, mais de les discuter en toute liberté et responsabilité. En cela, même si le communiqué de la présidence de la République n’évoque pas clairement le pourquoi du comment de la consécration des libertés démocratiques, l’on s’attend à des initiatives fortes dans la foulée des débats sur la nouvelle Constitution. Il est, en effet, entendu qu’en l’état, en l’absence d’un mécanisme identifié susceptible de consolider les acquis démocratiques du Mouvement populaire, l’Exécutif ne semble pas disposer à laisser la situation virer au brouhaha indescriptible. Dans la bouche d’un opposant, on pourrait qualifier l’attitude de l’Exécutif d’ «attentiste» et donc contraire à l’aspiration de la majorité des Algériens, mais en réalité, il serait certainement naïf et imprudent de considérer que des propos irresponsables n’aient pas d’impact sur la stabilité et la sécurité publiques. L’Exécutif ne le dit pas clairement, mais l’on a la nette impression qu’il veut éviter les excès inutiles et dangereux. Une ouverture totale, sans un consensus sur les limites, la responsabilité des uns et des autres ne travaillerait pas pour les intérêts du pays.

En somme, l’Exécutif qui ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs entend prioritairement «soutenir la presse et les médias dans l’exercice de leur activité dans le cadre de la liberté, du professionnalisme et du sens de responsabilité et de l’éthique». Cela passe par des assises de la presse nationale, histoire de mettre à plat tous les problèmes que rencontre la profession et édifier un système de communication libre, responsable et patriote. Dans son plan d’action, le gouvernement évoque bien entendu la publicité qui est le nerf de la guerre de toute presse, mais il est également question dans le même document adopté par le Conseil des minis-tres, de «la régulation de la presse électronique». Celle-ci est donc appelée à faire partie intégrante de la famille des médias nationaux. L’organiser reposera sur de nouveaux textes législatifs. C’est tout le challenge du ministre de la Communication qui devra trouver le moyen de faire émerger un nouveau segment de la presse nationale et en faire un outil d’information crédible et efficace. Dans ce plan d’action du gouvernement, il est clair que la mission la plus délicate reviendra à Ammar Belhimer qui aura la responsabilité de faire émerger une nouvelle génération de patrons de presse, tout en évitant de refaire les erreurs du passé. Un sacré boulot en perspective.