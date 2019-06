C’est avec beaucoup de rigueur et de détermination que l’Armée nationale populaire poursuit sa lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Dans ce contexte l’Armée nationale populaire a, au courant des dernières 48 heures, réussi à mettre hors d’état de nuire six éléments de soutien au terrorisme, dont cinq au niveau de la wilaya de Boumerdès alors que la veille, un autre avait été arrêté à M’sila.

Dans ce contexte le ministère de la Défense nationale souligne dans un communiqué : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 28 juin, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès au niveau de la 1ère Région militaire.» La même source avait, la veille, transmis un communiqué similaire dans lequel elle précisait que «des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 27 juin, un élément de soutien aux groupes terroristes à M’sila et détruit cinq bombes de confection artisanale dans la localité de Djebel Aïn N’sour, wilaya de Aïn Defla».

Les deux opérations ont eu lieu au niveau de la 1ère Région militaire. La lutte antiterroriste n’est pas le seul phénomène qu’affronte l’ANP. La lutte contre la contrebande et le trafic de drogue sont également des fléaux qui se distinguent en Algérie.

A ce propos le MDN annonce «un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, les gardes-frontières et les éléments de la Sûreté nationale ont arrêté dans des opérations distinctes à Tipasa, Naâma et Souk Ahras trois narcotrafiquants et saisi 17.4 kilogrammes de kif traité, 533 comprimés psychotropes et deux véhicules utilitaires.

La veille, l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Ouargla trois narcotrafiquants et saisi 352 kilogrammes de kif traité et deux véhicules tout-terrain, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont arrêté à Blida, Alger, Djelfa deux autres narcotrafiquants et saisi 111.5 kilogrammes de kif traité». L’ANP a également arrêté quatre autres narcotrafiquants en possession de 36.5 kilogrammes de kif traité et saisi deux véhicules utilitaires à Tlemcen et Batna. L’ANP, lors de ses multiples interventions a aussi mis hors d’état de nuire plusieurs orpailleurs dont 20 à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar et a saisi lors de cette même opération 28 marteaux-piqueurs, 40 groupes électrogènes un détecteur de métaux et deux broyeurs de pierres. De même rapporte le MDN «les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un contrebandier et saisi 1000 litres de carburant et un véhicule tout-terrain à Tamanrasset».

Dans le même cadre, des éléments de l’ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 5941 litres de carburant, à Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras et 1090 litres de carburant à Tindouf.