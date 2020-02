Quelle est cette douleur qui entrave la vivacité de nos habituelles sensibilités ? Qui met le feu dans l’espace de nos horizons lointains ?

Quelle est cette fragrance qui répand les effluves et les passions enivrantes de jeunes âmes, aux destins injustement, interrompus à la fleur de l’âge ? Se réfugier derrière le temps, ne résout pas la torpeur des démons qui assaillent nos paix intérieures. Le recul, toujours le recul, dans le passé, un passé emmêlé, enchevêtré, à la recherche d’une mémoire blessée, sciemment jetée en pâture dans les bras de l’oubli. Elle happe en permanence nos quotidiens tant que la lumière ne serait pas braquée sur les souvenirs des enfants martyrs écrabouillés. La liberté des hommes reste, toujours, un sujet peu reluisant et un luxe peu répandu. La jeunesse algérienne l’a payée au prix fort, pour l’avoir arrachée avec abnégation au système colonial buté, raciste et méprisant. Nous, les enfants de la liberté, produit de leur combat, ne devons jamais oublier leur sacrifice. J’ai décidé de répondre aux appels incessants, qui accablent ma sérénité. Je prends, mon bâton de pèlerin pour visiter ce passé. Aller à la rencontre d’un passé meublé par les souffrances et les murmures agonisants des martyrs.

Amirouche à la tête de la Wilaya III

Le souvenir intime, d’une jeunesse assoiffée de liberté s’envole, voltige, s’effrite pour garder ses secrets. Et tente de se frayer un chemin à travers les méandres du silence pour garder l’humilité d’un engagement sacré. Je ne peux me sentir, définitivement, débarrassé de mes furies que lorsque je visite la terre imbibée de sang de ceux qui ont sacrifié leur vie pour préserver la mienne.

Cette visite nous mit face à un fait d’armes invraisemblable, celui du 4 février 1958 à El Hourane. Une bourgade mitoyenne de la ville de M’sila. Les faits rapportés par le témoignage des acteurs encore vivants, étanche notre soif de découvrir les mystères des tragédies d’une époque disparue, déjà, des mémoires.

En 1957, le colonel Amirouche prit le commandement de la Wilaya III historique. Il tenta de renforcer l’ardeur du combat de ses hommes, pour intensifier la lutte. Il s’y consacra avec énergie et autorité pour mettre en place des unités d’élite en faisant appel aux combattants aguerris

L’efficacité de ces unités s’était traduite par des actions d’éclat menées avec courage et détermination par les djounouds affiliés. La puissance de feu de l’ALN était devenue pertinente et dénotait d’une réalité palpable sur le terrain des combats contre l’armée coloniale. Au début 1958, dans sa lancée créative, Amirouche apporta une nouveauté en structurant ses troupes, avec la création des bataillons de choc. Composés par des officiers dont la croyance et la foi pour l’indépendance n’offraient aucun doute.

Parmi les batailles qui marquèrent l’histoire de l’ère Amirouche ; on retient celle du 4 février 1958 au poste d’El Hourane dans la région de Hemmam Delaâ dans le Constantinois, appelée Coup de tonnerre dans un ciel sans nuage.

La compagnie de Moh Arezki Amechtuh

L’attaque du 2ème escadron du 8ème régiment des spahis, sous le commandement du lieutenant Olivier Dubosc, qui était réputé pour ses charniers de Melouza du 28 mai 1957. Cet escadron fut bien loti ; il bénéficiait d’une infrastructure d’installation confortable, en l’occurrence, des réfectoires, des dortoirs et de toute une suite de commodités nécessaires. Il était doté d’une robuste logistique et d’un armement lourd avec des équipements adaptés au terrain aride du Sud. L’offensive était menée grâce au soutien et la complicité d’un ancien de l’armée française qui rejoignit le maquis avec armes et bagages.

La compagnie de Moh Arezki Amechtuh fut chargée d’engager une attaque en règle pour anéantir les capacités de nuisance de ce campement.

Moh Arezki avec sa 3ème compagnie pénétrèrent avec surprise dans le campement, ils prirent 17 prisonniers dont cinq goumiers, mais les maquisards perdirent un combattant dans l’attaque. Ils chargèrent les mulets avec des munitions et des armes transportables, et après avoir mis le feu dans tout le campement, ils quittèrent rapidement les lieux. Ils furent poursuivis pendant 6 jours par des militaires aidés par un pistage d’une aviation qui n’avait pas l’avantage de la connaissance du terrain. Ils arrivèrent, enfin, dans le camp où ils étaient attendus par le colonel Amirouche. Ce fut un grand coup d’éclat et de bravoure, l’un des derniers des actes réalisés avec succès sous les commandement de l’aspirant RL Moh Arezki avant sa suspension qui le mit en doute dans les listings du capitaine Léger.

Nos témoignages s’arrêtent sur les actes de combats menés avec bravoure dans la Wilaya III historique, dirigée par le colonel Amirouche. Ces attaques illustrent l’engagement de tout un peuple engagé sous la bannière de l’ALN. Les wilayas du pays en phase avec la Wilaya 3 historique, menèrent des batailles meurtrières qui avaient décimé une jeunesse qui fit don du sacrifice de sa vie. Pour que les générations futures, leurs enfants et petits-enfants vivent, à jamais, dans la dignité et la liberté. Nul n’a le droit de priver de cette liberté le peuple algérien. Une liberté chèrement acquise et offerte, généreusement, au peuple, par le dévouement des aïeux, comme un butin de guerre sacré, à conserver éternellement… Gloire à nos martyrs !

*À l’anniversaire de cette date historique, je tiens à rendre un vibrant hommage à ces hommes qui ont accompli avec brio leur devoir patriotique. C’est également un hommage à Mohand Igharbiyen, un ancien maquisard qui vient de nous quitter. Que son âme repose en paix.



Azar N-Ath Quodia