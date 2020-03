La Journée internationale de la femme a été célébrée en apothéose en Algérie. Cette fête qui porte le symbole de la lutte de la femme et sa quête pour l’affranchissement de sa condition et pour asseoir le principe de la parité et de l’égalité a part entière de par le monde. Cette célébration a été l’occasion pour la femme algérienne de faire preuve de mémoire et de halte quant au combat téméraire et stoïque de la gent féminine de par l’histoire de l’Algérie en arme contre le diktat colonial à nos jours. Le 8 mars a été un moment de reconnaissance par les institutions de la République à l’égard de la moitié de la société, c’est la moindre des choses que les pouvoirs publics puissent exprimer comme hommage et remerciement à la femme algérienne qui a su imposer sa présence par sa compétence et sa bravoure au sein des institutions de l’Etat.

C’était le cas du ministère des Affaires étrangères, de l’Intérieur et du ministère de la Défense et de la direction générale de la Sûreté nationale et autres secteurs dont la femme porte le flambeau du développement et de la résistance contre les velléités de l’affaiblissement du rôle de l’Etat national et de sa souveraineté.

Les femmes algériennes ont été récompensées, hier, par les responsables du pays pour leur mérite et leur appartenance sans ambages à la patrie mordicus. Cette reconnaissance se veut comme engagement de la République à l’égard de cette tranche importante de la société dans la perspective de promouvoir les droits de la femme et de son intégration à part entière dans les sphères économiques et politiques des institutions de l’Etat. La femme algérienne a opéré des progrès inouïs dans son processus d’affirmation de soi aux côtés de sa moitié, à savoir l’homme sans reniement du combat de ce dernier en ayant une démarche qui relève de la complémentarité en termes d’affranchissement et de luttes pour une égalité citoyenne et un droit dont l’équité et la parité doivent constituer le fer de lance de cet objectif noble, à savoir l’affranchissement total et entier en termes de chances et de mérites. Les femmes algériennes militent pour une société de progrès et de justice sociale. Mais ce progrès et cette justice sociale ne devront pas se faire sur leur dos, il s’agit de libérer la femme de son statut de mineur, à savoir le Code de la famille des plus rétrogrades.

Ce combat qui date depuis le recouvrement de l’indépendance du pays peine a avoir une traduction concrète sur le terrain politique à cause des schèmes et des paradigmes anachroniques qui ont fait de la femme un statut de mineure conçue uniquement dans le but de faire de cette dernière une institution de procréation et de docilité aux désirs du mal tous azimuts.