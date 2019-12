Des funérailles dignes du vaillant fils de la nation, un patriote qui a été adopté par des millions d’Algériens et Algériennes qui sont venus nombreux pour assister à l’ultime adieu de «Aâmi Salah», ce n’est pas la personne du général de corps d’armée et le chef d’état-major uniquement auxquels le peuple a décidé de rendre un hommage des plus forts qu’aucun militaire et président n’avait eu dans l’histoire de l’Algérie indépendante, hormis le défunt président de la République, Houari Boumediene.

Les foules imposantes et massives étaient présentes dans les artères et les routes d’Alger attendant l’arrivée du cortège funèbre d’un homme qui a réalisé une rupture avec les classiques de la politique linéaire en faisant de l’institution militaire un instrument au service de la patrie et de la légitimité constitutionnelle. Le monde qui est venu en force pour exprimer son dernier adieu à son héros qui a su en 10 mois faire ce que les politicards de pacotille n’ont pas pu faire durant toute leur carrière politique, ce monde n’était pas ingrat, bien au contraire, il est venu pour montrer sa reconnaissance à l’égard de cet homme atypique et militaire par excellence au sens digne du terme. Les ovations fusaient pendant des heures avant l’arrivée du défunt Ahmed Gaïd Salah, les foules scandaient des slogans qui rappellaient l’attachement de l’armée à son peuple grâce à ce général populaire et un moudjahid qui a connu la guerre de libération et ses affres. Les foules ont lié le général de corps d’armée Gaïd Salah aux martyrs de la révolution et aussi à la patrie puisque il s’est voué à l’accompagnement du peuple et l’Etat algérien jusqu’à l’ultime étape décisive, à savoir le retour à la légitimité et la légalité constitutionnelles. Nombreux étaient ceux qui clamaient «Djeïch.. Cha’ab.. Khawa.. Khawa.. Gaïd Salah maâ chouhada», ce slogan s’est transformé en un véritable moment émouvant de la part des

nombreux présents comme signe de message du respect et en hommage indéfectible à l’égard du martyr de la patrie. Il faut dire que les foules se sont présentées devant le cimetière d’El-Alia très tôt dans la matinée venant de toutes les régions du territoire national. Un signe du respect et de la popularité dont bénéficiait ce grand homme qui s’est donné à fond pour remettre le pays sur les rails. Les témoignages glanés montraient des citoyens très respectueux et fiers même du travail accompli par ce général de corps d’armée aux messages simples et à l’allure sobre malgré le poste le plus élevé qu’il occupait dans la hiérarchie militaire.

Les images des funérailles reflétaient réellement cet attachement du peuple à cet homme qu’il a découvert en un laps de temps, mais qui a pu renverser la situation et la donne de fond en comble. Une seule chose que les foules répétaient à qui voulait les entendre, «Ahmed Gaïd Salah a fourni un travail inhumain pendant 10 mois pour sauver le peuple et l’Etat, il pouvait s’emparer du pouvoir, mais il ne l’a pas fait, c’est un vrai fils du peuple et de l’institution militaire héritière de l’Armée de Libération nationale», a rétorqué un jeune qui a décidé de se déplacer de sa région natale, Mila, pour assister à l’enterrement de ce brave fils de la patrie.Le cimetière d’El Alia était saturé, point de place pour que les citoyens puissent se rapprocher du cortège funèbre pour adresser l’ultime adieu à celui qui a pu en 10 mois gagner les cœurs des millions d’Algériens et d’Algériennes grâce à sa sagesse et son patriotisme dans la gestion d’une situation des plus délicates et dangereuses que vient de traverser le pays dans son histoire moderne.

L’ambiance était au deuil, mais on sentait la fierté chez les foules de par des déclarations qu’on entendait ici et là quant au sauvetage de l’Etat par «Aâmi Salah» et l’institution militaire qui a réussi à accompagner le peuple sans qu’il y ait des dérapages ou des scènes violentes ou d’effusion de sang.

Les scènes étaient inimaginables et indescriptibles, tout le pourtour du cimetière d’El-Alia était plein de monde au point que même pour se déplacer ou essayer d’accéder à l’intérieur cela était quasiment impossible à cause du nombre de citoyens présents pour remercier celui qui a pu redonner la cohésion entre l’Armée nationale populaire et le peuple.

Les funérailles de Gaïd Salah qui se voulaient officielles de par son poste de responsabilité au sein de l’Etat, se sont transformées en des funérailles populaires. Cette situation exceptionnelle n’a pas été enregistrée dans le monde que lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont beaucoup de généralissimes avaient connu ce genre de funérailles dignes des héros et des grands présidents dans le monde.

Gaïd Salah a réussi à faire de l’institution militaire la fierté du peuple algérien comme un véritable rempart de la République et un bouclier contre les menaces et convoitises des ennemis de l’extérieur.

Tout compte fait, le général de corps d’armée, chef d’état-major ahmed Gaïd Salah a terminé sa vie en beauté et en apothéose, le peuple a su le récompenser et le remercier. Les foules qui ont investi les rues d’une manière massive et sans précédent ont montré cette gratitude à l’égard d’un héros national digne fils de la patrie et héritier du serment des martyrs de la glorieuse révolution libératrice. Repose en paix «Aâmi Salah».