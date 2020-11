Nourredine Delleci, décédé récemment, et dont cet article évoque le souvenir, a eu une carrière somme toute à la fois brillante et classique après que l'Algérie a conquis, par le feu et le sang, son indépendance, non par la bonne volonté ou la générosité d'un général président de l'ex-puissance occupante.

Un homme discret et loyal

Dans un parcours qui s'est étendu sur 22 années à partir de l'indépendance, Delleci a occupé successivement les postes de secrétaire général de l'Exécutif provisoire, mis en place après le cessez-le-feu du 19 Mars 1962, puis de directeur central, puis de directeur général, ensuite de ministre. Il a finalement été affecté au corps diplomatique algérien, et a été ambassadeur dans deux pays différents avant de prendre une retraite bien méritée, après ce parcours remarquable au sommet de l'a hiérarchie étatique où il a servi avec compétence et loyauté les autorités officielles de notre pays. Il aurait, sans aucun doute, et malgré une modestie légendaire qui lui a valu l'appréciation de tous ceux qui l'ont approché ou ont collaboré avec lui, écrit ses Mémoires s'il en avait eu le droit et nous aurait donné les détails de sa biographie qui aurait permis à ceux qui évoquent son souvenir de se contenter de quelques bribes d'information dispersées ça et là dans les journaux officiels algériens ou les médias. Même sa pudeur naturelle n'aurait pu justifier qu'il ne raconte pas le roman de sa remarquable vie, qui a connu la nuit noire coloniale, puis le soulèvement national, enfin la construction du nouvel Etat algérien.

20 ans d'embargo

Mais, même si on factorise la pudeur de cet homme discret et courtois, d'une famille citadine sans doute d'origine andalouse, ce qui a joué le rôle le plus important dans son refus d'éterniser son bref passage sur cette terre par un ouvrage racontant sa vie et sa pensée profonde, c'est l'interdit, sous forme d'oukase non discutable, qui a frappé, pendant trop longtemps, le droit naturel qu'a chaque individu d'exercer sa propriété sur sa vie et les événements qui la composent. Et pourtant quelle vie passionnante dont on ne connait que peu de détails, alors qu'elle s'étale sur des périodes dramatiques de l'histoire de notre pays! Pourtant, s'il y a un droit qui, de toute évidence, apparait inviolable, illimité, imprescriptible, et au-dessus de toutes lois étatiques, c'est bien le droit de chacun de disposer, comme il l'entend, des faits, gestes, paroles, évènements majeurs ou anecdotes familiales, espoirs, malheurs, pensées, qui constituent sa vie. À chacun de décider ce qu'il veut faire de ses souvenirs: les préserver de tout regard indiscret, ou les étaler dans ses paroles, ou mieux dans ses écrits.

On glorifie le système colonial

On constate, avec amertume que le problème de la récupération de notre Histoire nationale, qui n'est que la somme de nos histoires individuelles, reste posé, et qu'il ne se limite pas à faire reconnaître à l'ancien occupant l'ampleur des crimes qu'il a commis au cours des cent trente-deux années d'occupation caractérisée par la violence extrême. Pis encore: au fil des années, la barbarie de l'occupant, qui a culminé au cours de la violente Guerre de Libération qu'il nous a imposée, a été oubliée. On a vu se créer une tendance à la tribalisation de l'écriture de notre histoire, au dénigrement systématique de dirigeants qui ont joué un rôle vital dans l'accès à l'indépendance, à l'oubli délibéré, sinon à la glorification des crimes coloniaux, dont l'exemple le plus patent est celui de la qualification de la transformation d'Alger en vaste abattoir, pendant neuf mois en 1957, par les autorités coloniales civiles et militaires françaises, de «bataille d'Alger», faisant passer cette barbarie unilatérale, pour un combat d'égal à égal entre deux armées organisées et pouvant s'infliger réciproquement les mêmes pertes. La lâche exécution sommaire de Larbi Ben M'hidi,(1923-1957) de me Ali Boumendjel,(1917-1957) de Maurice Audin,(1932-1957) et les milliers d'autres exécutions d'Algériennes et d'Algériens anonymes, comme les milliers de disparitions d'hommes et de femmes jetés en mer ou enterrés dans des fosses communes ou jetés aux chacals dans les champs et les forêts algériennes, ont été effacés pour donner la place à des polémiques algéro-algériennes, sans fin, qui ont abouti à donner une vision caricaturale de l'histoire de la Lutte de Libération nationale et imposé la version coloniale de cette lutte, transformée en une série de «règlements de comptes», sans rimes, ni raison. Le rôle historique le plus important de Nourredine Delleci sera celui d'instructeur dans un des projets de Boussouf les plus audacieux et les plus importants tant dans la guerre de libération qu'après l'indépendance, et alors que ce dernier était encore seulement colonel commandant la Wilaya V historique, et que se déroulait le drame sanglant de «grande boucherie d'Alger,» où Ben Mhidi devait être lâchement assassiné par des officiers coloniaux

Formateurs de la première génération des cadres supérieurs de la nation

Boussouf, cet homme de vision, leader et organisateur-né, du type de ceux que font naître des circonstances exceptionnelles et graves, est un des dirigeants les plus mal connus, les plus systématiquement dénigrés, et pourtant, celui qui a joué le rôle le plus déterminant dans la victoire du peuple algérien, a compris que la réussite des objectifs de la guerre passait par la formation d'une élite intellectuelle apte à comprendre l'ennemi et à le combattre non seulement sur le terrain de la confrontation militaire directe, mais également sur celui de la logistique, du renseignement, du contre-renseignement. l'idée naquit de la création d'une école des cadres complétée par une académie militaire.

Des lycéens prêts au sacrifice suprême

L'entreprise paraissait d'autant plus difficile que l'élite intellectuelle algérienne de l'époque était plutôt mince, les autorités coloniales ayant mené une politique systématique de restriction de l'accès des Algériens à l'enseignement public. il faut ici rappeler que les lycéens, enfants d'Algériens émigrés au Maroc, pour des raisons à la fois économiques et politiques, ont fourni à Boussouf le pool principal de recrutement pour le projet futuriste de formation de cadres qu'il avait envisagé. Elèves de classes terminales ayant suivi l'ordre de grève de mai 1956, candidats aux grandes écoles françaises, âgés entre 18 et 20 ans, telles étaient les principales caractéristiques de ces volontaires, qui allaient s'engager dans un stage de cinq mois avant de recevoir des affectations couvrant les besoins en officiers spécialisés destinés exclusivement à la Wilaya V historique. Nul ne pouvait imaginer que la suite des évènements allait placer ces cadres dans un contexte dépassant largement les objectifs limités pour lesquels ils avaient été formés. La création du GPRA, et la transformation du ministère des Liaisons générales, premier portefeuille ministériel que devait occuper Boussouf lors de la création du GPRA (19 septembre 1958), en ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG) en janvier 1960, n'étaient, à l'époque où cette formation a été conçue et donnée, ni prévues, ni imaginées, ni envisagées.

Un ancien volontaire stagiaire raconte

Donnons la parole à Me Zineddine Benabdallah, dit Si Mustapha, qui a pris part à cette formation historique, et évoque le souvenir de Si Rachid et son rôle dans la formation d'une bonne partie de l'élite politique algérienne après l'indépendance.

«Nourredine Delleci a fait partie de la promotion de l'Ecole des Cadres de l'ALN de la Wilaya V historique qui s'est tenue dans la maison des Benyekhlef où nous étions environ 73 étudiants et élèves du secondaire. Cette Ecole s'est ouverte après une formation militaire dans un camp sur les bords de la Moulouya. Le directeur etait Laroussi Khelifa. À notre entrée on avait demandé à chacun d'entre nous de rédiger nôtre CV, et je suppose que c'est sur la base de ce document que la direction a choisi les universitaires parmi nous pour nous prodiguer des cours. Je n'ai jamais su en fait s'ils ont été parmi les volontaires qui avaient rejoint l'ALN, où s'ils étaient déjà repérés et désignés auparavant avant l'ouverture de l'Ecole. Ce furent Belaïd Abdeslam pour l'histoire du nationalisme algérien, Boughlam pour l'histoire et géographie, Maoui pour le droit administratif, et Delleci pour les sciences politiques. Quant au directeur Laroussi Khelifa, il enseignait l'économie politique. Delleci était en outre chargé, en collaboration avec les autres enseignants, d'établir et de nous lire chaque soir la revue de la presse française.. À noter que tous ces cadres devaient être affectés comme commissaires politiques dans les différentes zones de la Wilaya V historique.

Ni des sicaires ni des James Bond

On constate à travers ce récit spontané qu'il n'est question ni de formation aux renseignements, ni d'entraînement aux interrogatoires poussés, ni initiation au métier de sicaires. Le programme d'études imaginé par Boussouf avait été mis en oeuvre par les différents enseignants, venus d'horizons intellectuels et professionnels divers, mais sans aucune spécialisation dans la guerre secrète ou aucun passage dans les services de police. Il s'agissait exclusivement de préparer ces jeunes lycéens à tenir des postes de

cadres bien formés dans une wilaya qui en manquait crucialement. La suite des évènements a prouvé que ces cadres avaient acquis la souplesse intellectuelle nécessaire pour s'adapter à des activités auxquelles ils n'avaient pas été préparées, et que Boussouf n'avait sans doute jamais envisagées. C'était une entreprise de caractère strictement pragmatique destinée à répondre à un besoin pressant dicté par l'évolution de la guerre de libération sur le terrain d'une seule wilaya. Il n'y avait derrière cela aucun plan prémédité de la part de Boussouf de jouer, comme on a voulu le faire croire, le rôle d'un Djezinskiy ou d'un Béria algérien.

En conclusion de cet exercice, on ne peut que souligner que le plus grand titre de gloire de feu Rachid Delleci est non d'avoir eu une carrière brillante et enviable après la Guerre de Libération, mais d'avoir contribué, au moment où l'Algérie en manquait tant, à la formation de cadres de la Nation, qui ont fait leur devoir au péril de leur vie, pendant la Guerre de Libération nationale, et ont contribué de manière cruciale à la renaissance de l'Etat algérien. Ils n'étaient ni au service d'un homme, si proéminent ait-il été pendant la Guerre de Libération nationale ni en charge de basses besognes, mais simplement des nationalistes qui ont volontairement abandonné le confort de leur vie familiale et d'une carrière personnelle brillante après leurs études supérieures, pour donner leur vie à leur peuple et à sa libération. Certains ont survécu à cette guerre, certains y ont perdu leur vie, d'autres ont subi les affres des geôles coloniales et des camps de pam? (Pris les armes à la main), mais tous mus par un même sentiment. Tout comme Delleci, qui a été leur instructeur, ils méritent amplement d'être considérés comme des héros exemplaires, qui peuvent servir de modèles aux jeunes des générations actuelles, car ils sont de ceux que ce pays a donné de mieux comme enfants!