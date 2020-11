Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a effectué, jeudi dernier, une visite de travail et d'inspection au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en 1ère Région militaire, dans le cadre du suivi, sur le terrain, du degré de disponibilité des structures de la santé militaire à faire face à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Lors de la cérémonie de reconversion temporaire de l'hôtel militaire relevant de ce Centre en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades et sa mise à la disposition du système de santé publique, qu'il a présidée, le général de corps d'armée a indiqué que conformément à l'engagement du Haut commandement de l'Armée nationale populaire relatif au suivi, sur le terrain, de «l'état de disponibilité» et «d'état-prêt des structures de la santé militaire», afin de faire face à la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus. «Il me plaît de me retrouver, une fois encore, parmi les personnels de la santé militaire et de présider aujourd'hui la cérémonie de conversion temporaire de l'hôtel militaire du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en une structure sanitaire, dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades, contaminés de cette dangereuse épidémie». Le chef d'état-major a également aimé dire: «J'ai donné des instructions à l'effet de doter, cette infrastructure hôtelière, d'une capacité de 120 lits, de tous les équipements médicaux nécessaires, à l'instar des équipements de respiration artificielle et d'un staff médical et paramédical qualifié, et de la mettre à la disposition du système de santé publique». Pour le général de corps d'armée, qui a qualifié cette mesure «exceptionnelle», prise «à la suite de la recrudescence inquiétante du nombre des contaminés par ce virus, à travers tout le territoire national, traduit notre souci permanent de concrétiser nos engagements envers la patrie et le peuple». Le chef d'état-major en dira plus à propos de cette démarche pour souligner: «Au sein de l'Armée nationale populaire, nous n'avons ménagé aucun effort, depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays», précisant: «Nous avons oeuvré, dès le début, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'endiguer la propagation de cette pandémie dans les rangs de nos Forces armées. Nous avons également mobilisé tous les potentiels de l'Armée nationale populaire en vue de soutenir le système de santé publique, à l'instar de la mise à disposition de notre flotte aérienne pour le transport des équipements et produits médicaux, à partir de la République populaire de Chine, outre l'entière disponibilité à déployer des hôpitaux de campagne, en cas de nécessité, afin de réduire la pression sur les établissements hospitaliers civils.»

Dans son intervention, en cette circonstance,, il dira également que «le peuple algérien est connu pour sa grande capacité à faire face aux crises et épreuves, quelle que soit leur ampleur». Il est donc évident, pour le général de corps d'armée «d'investir dans cette louable qualité morale et oeuvrer à l'orienter et l'encadrer afin de renforcer la cohésion nationale et asseoir les fondements de l'unité et du raffermissement des rangs internes à travers la conjugaison des efforts de tout un chacun pour pouvoir surpasser cette crise sanitaire et mener le pays à bon port».

S'agissant justement de faire arriver le pays à bon port, le général de corps d'armée a tenu à se prononcer sur la situation actuelle que traverse l'Algérie, attestant que «ces jours-ci, des campagnes acharnées sont dirigées par des cercles hostiles bien connus qui sont gênés par la ligne nationale honnête et courageuse adoptée par les hautes autorités du pays».

Des cercles hostiles gênés par la ligne nationale adoptée par les hautes autorités du pays À ce titre, dira- t-il, «à l'effet de faire échouer ces tentatives pernicieuses, il serait plus judicieux, comme je l'ai déjà souligné, de consentir des efforts soutenus à même d'unifier le front interne, à travers la mobilisation de l'opinion publique nationale et sa sensibilisation sur les objectifs inavoués des parties ennemies, la mobilisation de tous les acteurs sur la scène nationale», afin, ajoute le chef d'état-major «d'adhérer aux efforts du commandement du pays et déjouer les plans tendancieux», soutenant: «Nous sommes totalement confiants en l'entière conscience de notre peuple et de sa profonde perception de l'ensemble des enjeux et des défis à relever, durant cette période délicate et sensible que vit notre pays, de même que nous sommes confiants et profondément convaincus en sa disposition à mener à bien cette démarche nationale loyale et de sa parfaite compréhension.» Avant de conclure son intervention, le général de corps d'armée a salué les immenses efforts et louables sacrifices, que ne cessent de consentir les personnels du secteur de la santé nationale, civils et militaires, médecins, infirmiers et cadres administratifs confondus.

Il note, a ce propos: «Je tiens à saluer et à réitérer mes vifs remerciements aux personnels du système de santé national, civils et militaires, médecins, infirmiers et cadres administratifs confondus, pour les immenses efforts et sacrifices consentis avec abnégation, tout au long de cette dangereuse crise sanitaire, au service de leurs confrères atteints de ce virus contagieux.» Il a termine cette visite par l'inspection des différentes mesures et dispositions prises ainsi que la disponibilité des équipements, sanitaires et logistiques, des matériels modernes et moyens médicaux mis à disposition pour garantir une prise en charge optimale des patients.