C'est, hier, qu'a débuté la vaccination contre la grippe saisonnière. Une campagne qui intervient dans un contexte bien particulier marqué par la pandémie de coronavirus. Ce qui fait que cette opération, d'habitude si simple, est une véritable équation pour le gouvernement. Du fait que la vie des millions de citoyens est en jeu, tout comme la pérennité de notre système de santé, déjà bien débordée. Comme l'a bien souligné le directeur général de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, le docteur Djamel Fourar. «Le vaccin antigrippal est indispensable aux personnes à risque. Comme en 2019. D'autant que les unités publiques de soins sont déjà en souffrance en raison de la pandémie de Covid-19 face à laquelle il y a un déficit en personnels de soins», a déclaré le docteur Fourar, lors d'un point-presse, à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination, organisée au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Au vu de la symptomatique «très ressemblante» entre les deux virus, une épidémie de grippe risquerait de provoquer la panique chez la population, créant, ainsi, une nouvelle pression sur les structures sanitaires. Cela en plus d'affaiblir les personnes à risque, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et enfants présentant une pathologie chronique et celles souffrant de cardiopathies, d'affections pulmonaires chroniques, métaboliques (diabète, obésité, etc.), d'affections rénales, les femmes enceintes, les professionnels de la santé, etc. Il ne faut pas oublier que la grippe saisonnière est également meurtrière! «Les complications liées à la grippe ont coûté la vie, en Algérie, à 20 personnes en 2019 et à 26 autres en 2018, alors qu'elle est la cause de 650000 décès annuels au monde», a rappelé le docteur Fourar. Néanmoins, malgré tous ces risques des Algériens restent très sceptiques par rapport à ce vaccin. Chaque année, beaucoup d'entre eux hésitent à se faire vacciner. Cela est d'autant plus vrai que cette année, du fait de toutes les «rumeurs» et fake news qui entourent ce vaccin. Certains disent qu'il provoque des complications à ceux qui seront contaminés par le Covid-19 alors que d'autres soutiennent qu'il peut protéger contre cette maladie. Des affirmations démenties par la sous-directrice des maladies prévalentes et des alertes sanitaires au ministère de la Santé, docteur Samia Hammadi. «Le vaccin contre ce type de grippe ne protège pas contre le coronavirus et ne provoque aucune complication par rapport à cette autre maladie», a-t- elle assuré. Les autorités sanitaires devront donc convaincre les personnes à risque de se faire vacciner. L'Algérie a acquis une quantité de 1,8 million de doses. «Si besoin, un second lot sera commandé ultérieurement», ont précisé les mêmes responsables. Aucune région du pays ne sera «exclue» de l'approvisionnement en vaccin antigrippal. Alors si vous êtes une personne «sensible», rapprochez-vous de votre pharmacien pour obtenir gratuitement ce vaccin. Votre vie est en jeu...