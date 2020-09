La commune d'Aghribs, à une cinquantaine de kilomètres au Nord-Est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou vient de se doter d'un incinérateur de déchets qui va servir à la préservation de l'environnement, dans tous les villages. La nouvelle a été fournie, hier, par les services de l'APC de cette circonscription.

Le prochain lancement du tri sélectif, à travers les localités et le chef-lieu, est pour très bientôt. Des bacs distincts sont ainsi réservés à chaque article comme le plastique, le papier et le verre. Dans quelques jours, les citoyens auront ainsi à leur disposition ce matériel qui va permettre d'organiser les horaires de sortie des ordures ménagères. Ce projet, qui a pu voir le jour grâce à un travail de collaboration étroite entre les citoyens de la commune et les services concernés, ainsi que les élus, a été lancé jeudi dernier.

Les villageois ont accueilli avec enthousiasme les travaux de mise en place d'un incinérateur de déchets ménagers non recyclables, une technique moderne qui trouve toutefois certaines difficultés de «domiciliation». Aussi, pour éloigner tout soupçon sur le projet, les élus ont pris la décision de réserver une assiette foncière nécessaire au sein du parc communal. Pour rassurer les citoyens, souvent méfiants à l'égard de ce genre de technique, les élus ont tenu à expliquer que l'incinérateur est équipé d'un système de traitement des fumées par voie humide. Ainsi, la commune d'Aghribs sort d'un dilemme qui a duré des années. Les oppositions qui entravaient l'installation de cinq centres d'enfouissement technique ont longtemps marqué d'un sceau conflictuel les relations entre les autorités locales et les populations, qui contestaient les projets. À Mizrana, Mekla, Aghribs, les villageois se sont élevés contre l'installation des CET sur leurs terres, proches des habitations. Ces derniers justifiaient ces oppositions justement par les effets supposés néfastes sur la santé et l'environnement.

Cette situation conflictuelle, qui a engendré le blocage des projets, a eu des effets négatifs sur l'environnement.

Les routes et les forêts sont devenues de véritables décharges sauvages où jonchent toutes sortes de déchets et d'ordures. Maintes fois nettoyés, ces déchets réapparaissent juste après quelques jours. L'incivisme de certaines personnes, joint au manque de décharges contrôlées, a fait que les usagers des routes ne trouvent pas où jeter leurs déchets.

La situation est tellement grave que récemment, les autorités concernées ont dénombré quelque 280 décharges sauvages à travers le territoire de la wilaya. Un nombre tellement élevé qu'il, devient nécessaire de trouver une solution à la situation. Une solution qui existe; mais qui n'arrive pas à être exploitée pour des raisons jusque-là inconnues.

En effet, la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié d'un projet d'acquisition d'un incinérateur depuis quelques années. Mais, jusqu'à hier, aucune trace de ce matériel, dont le budget nécessite seulement 10 milliards de centimes.