Le trafic de drogue est contre toute attente une affaire de famille dans laquelle chacun de ses membres joue le rôle qui lui sied. Telle est la question pour laquelle les policiers de la 5ème sûreté urbaine d’El Hamri ont répondu à la hauteur de l’événement, en arrêtant en flagrant délit un jeune âgé de 25 ans et sa sœur âgée de 32 ans en possession de 880 comprimés de psychotropes. Selon le premier rapport de l’enquête, les poisons saisis étaient destinés à la commercialisation.

Les policiers ont lancé des investigations en exploitant d’importantes informations en leur possession soulignant qu’un jeune trafiquant de drogue commercialisait ses «produits » dans le quartier de Belgaïd, situé dans la partie est de la ville d’Oran. Sa sœur, elle, jouait un rôle de premier ordre, en fournissant ses «produits» à ses clientes, dans un climat chaud en les accueillant «à bras ouverts» dans son domicile. Cette affaire en cache une autre.

Les deux accusés s’approvisionnaient à partir de l’ancien quartier les ayant vus grandir, El Hamri avant qu’ils ne soient pris en charge par l’Etat qui les a relogés dans le cadre de la prise en charge des occupants de l’habitat précaire. Auditionnés, les deux individus ont été présentés devant le parquet. La traque des foyers de trafic des stupéfiants se poursuit.

En fin d’année écoulée, les brigades de recherche et d’intervention de la sûreté de wilaya d’Oran ont, dans deux opérations distinctes, réussi à démanteler un réseau criminel organisé, spécialisé en trafic de différents types de drogue.

Ces opérations, menées par deux brigades de la BRI relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, se sont soldées par l’arrestation de quatre individus âgés entre 27 et 35 ans et la saisie de 20 grammes de cocaïne, de 350 gr de kif traité, de 1 970 comprimés de psychotropes, d’un montant de 2,23 millions DA et de deux véhicules. Exploitant les informations en leur possession, les enquêteurs de police ont arrêté deux individus au niveau du quartier populaire Gambetta, en possession de 180 comprimés de psychotropes et un montant de 170 000 DA.

La perquisition aux domiciles des deux mis en cause a permis de découvrir 1 780 comprimés de psychotropes et 150 grammes de kif traité, ainsi qu’une arme blanche, un montant de 80 000 DA de recettes de ce trafic, une embarcation et un moteur. La même brigade a réussi à appréhender un autre prévenu impliqué dans ce réseau en possession de 20 grammes de drogue dure : la cocaïne. Le mis en cause dans cette affaire est un repris de justice, faisant l’objet de cinq bulletins de recherche, cité dans plusieurs affaires dont entre autres : cas, constitution et association de malfaiteurs, trafic de drogue et abus de confiance.

La fouille à son domicile a permis de découvrir 197 gr de kif traité et des recettes de ce trafic dépassant 1,97 million DA.