Avec courage et bravoure, un jeune homme a réussi à enregistrer une scène surréaliste de vol dont il a été victime dans la commune de Kouba à Alger. La scène incroyable du vol, filmée par la victime présumée s'est passée, hier, au quartier de Kouba, à Alger. Deux individus à bord d'une voiture de marque Kia Picanto auraient volé la somme de 700 000 dinars (70 millions de centimes) à un jeune de la wilaya de Bouira qui les a poursuivis en les filmant à l'aide de son smartphone. «Ils m'ont volé mon argent», a crié la victime, poursuivant en courant les deux individus qui couraient eux aussi vers leur véhicule pour s'enfuir. À un moment de la scène, la victime du vol a filmé l'un des voleurs présumés au volant de sa voiture avec le visage découvert. Le numéro d'immatriculation de la voiture a été également filmé. Dans une déclaration à la chaîne de télévision Ennahar, le jeune Sofiane L affirme avoir été victime d'escroquerie et fraude sur les réseaux sociaux, avant d'être volé et de subir une tentative de meurtre. Sofiane avoue s'être déplacé de Kouba pour rencontrer ledit voleur. Le suspect est monté dans la voiture de Sofiane, a compté la somme d'argent et a prétendu passer un appel à sa mère, alors qu'il appelait ses complices. Le coupable présumé a tenté d'égorger la victime qui a réussi à sortir de la voiture après avoir aperçu les complices du voleur s'approcher du véhicule.