Le jeune Chemakh Redouane, de la commune d'Assi Youcef, dans la daïra de Boghni, vient d'inventer un nouveau système de désinfection moderne pour lutter contre le Covid 19. Cette machine, explique le jeune inventeur, possède plusieurs versions et fonctionne principalement avec de l'alcool et non pas avec le chlore, qui s'est avéré nocif pour la santé. Cette machine multifonctions est composée d'un détecteur de température. Le jeune Redouane explique en effet qu'au cas où cette dernière dépasse les 38 degrés, une alarme se déclenche automatiquement. La machine est également dotée d'un distributeur de bavettes, d'un distributeur automatique de gel avec laser, un système d'évacuation de toutes les bactéries récupérées dans un bac de traitement, en plus d'une déchiqueteuse de bavettes.

Afin de rendre l'utilisation plus facile et accessible à tout le monde, le jeune Chemakh a mis les indications de l'appareil dans les deux langues nationales et officielles, tamazight et arabe, en plus du français.