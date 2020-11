Une nuit mouvementée a marqué le quartier si paisible d’El Othmania, ex-Maraval. Il aura, sans aucun doute, fallu une petite information sans aucun doute mal interprétée ou encore mal rapportée pour que le quartier si paisible de Maraval faille se transformer en champ d’affrontements opposant les jeunes du quartier, en furie et les policiers de la 15e sûreté urbaine d’El Othmania, ex-Maraval, ces derniers étaient de permanence.

Plusieurs dizaines de jeunes, ayant bravé le froid glacial et le confinement partiel, occupant la rue dès les premières heures dans la nuit de samedi à dimanche, se sont regroupés devant la 15e sûreté urbaine, dénonçant les conditions sanitaires du jeune répondant aux initiales de K.B. selon des témoins oculaires, celui-ci a, selon le communiqué de la sûreté de wilaya «perdu la vie à l’intérieur dudit commissariat de quartier».

La tension est montée d’un cran sans pour autant que la situation ne dégénère malgré le maintien sur place de plusieurs de ces jeunes, ces derniers tançant les policiers, les traitant de tous les noms d’oiseaux tout en leur imputant la «responsabilité du trépas de leur voisin». Les policiers, eux, ont jugé utile de boucler tous les accès menant vers le commissariat.

Tard dans la même nuit, la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya d’Oran a diffusé un communiqué où le rédacteur est revenu sur toute l’histoire. Celle-ci porte le sceau d’une altercation marquée par l’utilisation d’armes prohibées et des coups et blessures volontaires, laquelle a commencé au milieu de la journée de samedi. Celle-ci a fait une victime, un jeune, âgé de 22 ans. Alertés par le biais du numéro vert, les policiers, ajoute le communiqué de la sûreté de wilaya, se sont rendus sur les lieux et procédé à l’évacuation dudit blessé, à bord d’une ambulance de la Protection civile aux services des urgences de l’hôpital où il a été admis et reçu des soins nécessaires.

En vue de tirer au clair cette affaire, ajoute le document signé par la cellule de communication et des relations extérieures, les policiers de la même sûreté n’ont pas trop tardé en lançant des investigations.

Ces dernières ont abouti à l’arrestation d’un jeune, âgé tout juste de 30 ans. Pour les besoins de l’enquête, le trentenaire a été aussitôt embarqué en direction du commissariat. Or, celui-ci a, peu de temps après, perdu la vie, très précisément à 19h 45.

Le communiqué de la sûreté de wilaya fait état des «mesures contenues dans le Code de procédures, qui ont été prises», en plus, relève-t-on du même document, «du déplacement, sur les lieux, de la personne du procureur du tribunal territorialement compétent». «Ce dernier, le procureur, a été accompagné d’un médecin légiste», a-t-on ajouté. Les mêmes sources indiquent que «l’enquête se poursuit».