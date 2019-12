La sagesse a fini par l’emporter inéluctablement dans la ville de Tizi Ouzou où jeudi dernier, des émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers du centre-ville dans l’après-midi. Les escarmouches, qui ont principalement été enregistrées aux alentours du siège de la wilaya de Tizi Ouzou et qui ont débuté en milieu d’après-midi le jour du vote, ont surpris tout le monde. Car, tous les acteurs politiques et les activistes n’ont pas cessé depuis plusieurs jours, d’appeler au calme et au maintien du caractère pacifique de toutes les manifestations ayant lieu dans la région. Des appels à la sagesse ont été émis même par des hommes de culture et des artistes des quatre coins de la wilaya. Ces personnalités et acteurs politiques ont rappelé que l’on ne doit pas tomber dans le piège de la violence quelles que soient les raisons et quelle que soit la situation. C’est donc contre toute attente qu’à partir de 16 heures, des informations ont commencé à faire état d’affrontements entre des jeunes et les forces de police antiémeute, près du siège de la wilaya. Pourtant, quelques heures auparavant, la ville de Tizi Ouzou a abrité une marche des plus pacifiques qui s’est déroulée dans un climat de fête, en présence des femmes, des enfants et même de bébés à bord de leurs poussettes.

Les citoyens de Béjaïa n’ont pas voté. Les chiffres officiels le confirment. Seuls un peu plus d’un millier de citoyens se sont exprimés. Soit 0, 21 %. Jamais de l’histoire de la région, un taux similaire n’a été enregistré. Dès la levée du jour des groupes d’activistes se formaient et chacun se dirigeait vers les centres de vote où des activités avaient été signalées. C’était le cas pour le centre de vote du lycée Ibn Sina et celui de l’école Mokrani et Boucherba, situés respectivement devant la groupement de la Gendarmerie nationale et la gare routière Sur place, les hirakistes ne rencontrent aucune résistance. Ils vident les centres de leurs contenus, boîtes et bulletins de vote dans une démarche d’opposition à l’élection. Bien qu’il n’y ait aucun votant présent, les bulletins seront détruits et le centre fermé. Le reste de la journée se déroulera ainsi entre des va-et-vient de hirakistes à chaque fois qu’une information douteuse leur parvenait. C’est ainsi que vers 13 h, ils se mobiliseront pour soutenir d’autres activistes qui tentent de fermer le centre de vote de Djebira dans la commune limitrophe de Boukhlifa. Gardé par les forces de la Gendarmerie nationale, ce centre restera opérationnel jusqu’à la clôture de l’opération de vote sur fond d’échanges d’hostilités.

Les mêmes hostilités avaient éclaté la veille dans la localité de Oued Ghir. A Bouira, une bonne partie de la wilaya a vécu une journée difficile. En effet et dès les premières heures de ce jeudi 12 décembre, des citoyens de la région est de la wilaya ont tenté d’empêcher le suffrage. Comme une tache d’huile, les centres ont été fermés l’un après l’autre. Ainsi, les centres de vote de Ras Bouira, puis Ouled Bouchia, Thameur, Abbas Boudjenane ont été fermés. La veille et depuis des jours ceux d’Ath Laâziz, Haizer, Aghbalou, Chorfa, M’Chedallah, El Adjiba, Ahl El Ksar… avaient été murés par les opposants à cette échéance électorale. Vers 9 heures, c’est Bouira-ville qui vit le même scénario. Les manifestants forcent l’entrée du centre Larbi-Tebessi, à quelques mètres du siège de la sûreté de wilaya. Les urnes sont saccagées et les bulletins jetés à même le sol.