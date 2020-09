L'Armée nationale populaire vient de dévoiler l'identité d'un terroriste activement recherché, depuis 2006, qui était sur le point de commettre l'irréparable, en programmant un attentat kamikaze. Il s'agit du terroriste abattu le 20 septembre dernier, lors d'une opération militaire déclenchée sur la base de renseignement au niveau d'Oued Djendjen, à l'est de la commune de Taxenna, wilaya de Jijel relevant du commandement de la 5ème Région militaire. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne, en confirmant l'information qu'il a été procédé à l'identification de ce criminel, qui répond au nom de Slimane Youcef alias Tayeb Abou Kotada, qui avait rallié les groupes terroristes en 2006, et qui s'apprêtait à commettre un attentat-suicide». La même source précise dans ce même contexte que l'ANP « a récupérer un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. La nouvelle n'a pas tardé à faire le tour du pays, pour inspirer des questions pertinentes, pourquoi maintenant et à l'approche d'un scrutin crucial? Qui motive ces résidus du terrorisme? À quel prix? La dernière tentative d'un attentat kamikaze a eu lieu contre un détachement de l'Armée nationale populaire, le 9 février de l'année en cours, dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire. Un attentat du même style avait pris pour cible un commissariat de police dans la wilaya de Tiaret, vers la fin du mois d'août 2017. Deux policiers avaient malheureusement trouvé la mort en tentant de stopper le criminel qui a actionné sa ceinture d'explosifs après avoir échoué à pénétrer au commissariat. Le même scénario avait été «écrit» à Constantine, en février 2017 l'attentat-suicide avait avorté contre un commissariat de police à Constantine. C'est un policier qui a déjoué l'attentat en tirant sur la ceinture explosive portée par le kamikaze, qui s'est alors déclenchée. Durant le Hirak, le MDN avait communiqué, en janvier dernier, l'arrestation d'un terroriste dans la capitale, alors qu'il envisageait de commettre un attentat-suicide avec une ceinture explosive au milieu des manifestations du Mouvement populaire. Il était question d'un certain R. Bechir de Birtouta, sud-ouest d'Alger.