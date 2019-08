La presse internationale s’est fait un large écho du discours prononcé par le chef d’état-major à Oran. «Violente charge du général Gaïd Salah contre les partisans d’une transition démocratique», a titré le quotidien français, Le Monde qui a consacré un long article au discours du vice-ministre de la Défense. «Le chef d’état-major de l’armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, (…) a violemment chargé, lundi 26 août à Oran, les partisans d’une transition démocratique en Algérie et a réitéré son appel à « l’organisation d’une élection présidentielle transparente dans les plus brefs délais», a écrit le journal français.

Le Monde a estimé que Gaïd Salah a été «tranchant» dans son allocution, notamment quand il a abordé la préparation de l’élection présidentielle qui à ses yeux, doit commencer «dans les semaines à venir » et il faut accélérer le «processus d’installation de l’instance nationale indépendante» chargée de l’organisation et de la surveillance du scrutin. Ahmed Gaïd Salah a accusé ceux qui défendent une transition «aux conséquences périlleuses» d’être au service des «intérêts de la bande et de leurs maîtres» note Le Monde soulignant que le chef d’état-major a assuré détenir des «informations confirmées de leur implication» dans des complots, qu’il dévoilera «au moment opportun». Ces parties, ajoute Le Monde sont également accusées d’entraver le travail de l’Instance de Karim Younès, «en faisant la promotion de l’idée de la négociation, au lieu du dialogue, et de la désignation plutôt que de l’élection». Sur son site On-line, le magazine Jeune Afrique , qui suit de très près les soubresauts politiques en Algérie depuis le Mouvement populaire du 23 février dernier, a relevé dans le discours de Gaïd Salah le désir d’«accélérer les préparatifs» de la présidentielle devant élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika et commencer «dans les semaines à venir», a estimé lundi dernier le chef d’état-major de l’armée face au refus toujours opposé par le mouvement de contestation. Exactement la même approche a été faite par la chaîne d’informations I24 News, proche des milieux israéliens, qui, elle aussi, a relevé dans le discours d’Oran « l’impératif d’accélérer le processus d’installation de l’Instance nationale indépendante». De même que le journal libanais L’Orient-Le Jour qui a fait la même lecture concernant l’impérieuse nécessité d’aller vers une élection présidentielle.

« L’armée appelle à accélérer l’organisation de la présidentielle», a titré ce journal indiquant que les préparatifs pour cette échéance vont commencer «dans les semaines à venir». A ces articles des quotidiens et commentaires des chaînes télévision, le discours a pratiquement essaimé la Toile.

Rares sont les sites ou les journaux électroniques qui n’ont pas repris des extraits de ce discours. Preuve éclatante que la situation en Algérie est épiée dans ses moindres détails. A plus forte raison quand c’est l’institution militaire qui parle.