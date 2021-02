Comme il fallait s'y attendre, le changement apporté à l'équipe gouvernementale, n'est qu'un lifting de circonstance. Au final ce sont huit départements ministériels qui changent de tête. Mohamed Arkab redevient ministre de l'Energie et des Mines en remplacement de Abdelmadjid Attar, Hocine Cherhabil remplace Mounir Khaled Berrah au ministère de la Numérisation et des Statistiques, Ferhat Aït Ali quitte le ministère de l'Industrie au profit de Mohamed Bacha, Tarek Belaribi dirigera le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville en remplacement de Kamel Nasri, ce dernier remplace Farouk Chiali au ministre des Travaux publics et des Transports. Aux ressources en eau, c'est Mustapha Kamel Mihoubi qui succède à Arezki Berraki tout comme Mohamed Ali Boughazi succède à Mohamed Hamidou au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial. Enfin, Dalila Boudjemaa revient à son ancien poste de ministre de l'Environnement en remplacement de Nacira Benharrats.

Il faut noter également que deux ministères retrouvent leurs anciennes appellations à savoir que le ministère des Mines est rattaché à l'Energie et les Travaux publics aux Transports. Il y a également quatre ministères délégués et secrétaires d'Etat qui ont disparu de la liste. Le reste des ministres demeure à ses postes comme c'était prévisible puisque la grande transformation interviendra après le scrutin législatif dans les quelques mois à venir. C'est de cette consultation électorale que jaillira un nouvel Exécutif calqué sur une classe politique rénovée et une Assemblée populaire nationale totalement reconfigurée. Encore faut-il convaincre les nouvelles forces politiques agissant sur le terrain de participer massivement à ces élections législatives. Face à l'immensité des défis et à l'urgence des attentes, la restauration de la confiance est l'une des tâches supplémentaires à laquelle doit s'atteler le gouvernement Djerad II. Tous les spécialistes et les observateurs nous le diront: sans le rétablissement de la confiance, il n'y aura pas d'avancée possible dans n'importe quelle entreprise que le nouveau gouvernement entamera. Après une année d'une gestion, sous pression, Djerad a eu à mesurer la gravité de ce mal chez les Algériens à qui on a trop menti et qu'il va falloir des années de reconstruction pour rétablir les ponts. L'indifférence de la jeunesse à la politique n'est-elle pas un violent désaveu de l'élite et partis traditionnels qui ont failli? Le phénomène est saisissant, il nous parle à chaque rendez-vous électoral et à chaque initiative politique. Qu'elle vienne des élites du pays, des formations traditionnelles, des partis au pouvoir ou de ceux de l'opposition, le constat est le même: il y a une réelle défiance à la chose politique de la part de la société algérienne. Par quel mécanisme galvaniser toutes ces énergies assoupies? Comment revaloriser les aspirations des peuples, redonner confiance, recréer du lien social? Il y a des forces intrinsèques agissantes, capables d'émerveiller et d'ébranler bien des certitudes. Ce sont les ressorts de ce grand chantier. Les dernières mesures d'apaisement prises par le président de la République procèdent de cette logique. La dissolution précoce du Parlement, la libération des détenus participent, en effet, de cette volonté assumée par le chef de l'Etat d'aller de l'avant pour sortir de cette crise politique, institutionnelle et économique. Cette démarche, par ailleurs saluée par la classe politique, des figures du Hirak et même par certaines capitales étrangères, mérite d'être consolidée. Elle revalorise les aspirations des citoyens, elle redonne confiance et elle est capable de recréer ce lien, rompu entre l'Etat et les citoyens.

Liste du gouvernement

Abdelaziz Djerad: Premier ministre.

Sabri Boukadoum: ministre des Affaires étrangères.

Kamel Beldjoud: ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Belkacem Zeghmati: ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Aïmene Benabderrahmane: ministre des Finances.

Mohamed Arkab: ministre de l'Energie et des Mines.

Chems Eddine Chitour: ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

Tayeb Zitouni: ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

Mohamed Ouadjaout: ministre de l'Education nationale.

Abdelbaki Benziane: ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Malika Bendouda: ministre de la Culture et des Arts.

Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports.

Hocine Cherhabil: ministre de la Numérisation et des Statistiques.

Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécommunications.

Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Mohamed Bacha: ministre de l'Industrie.

Abdelhamid Hemdani: ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Tarek Belaribi: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

Kamel Rezig: ministre du Commerce.

Ammar Belhimer: ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.

Kamel Nasri: ministre des Travaux publics et des Transports.

Mustapha Kamel Mihoubi: ministre des Ressources en eau.

Mohamed Ali Boughazi: ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.

Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

El-Hachemi Djaâboub: ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement.

Dalila Boudjemaa: ministre de l'Environnement.

Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des Productions halieutiques.

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre de l'industrie pharmaceutique.

Nassim Diafat: ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Microentreprises.

Yacine El-Mahdi Oualid: ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up.

Ismail Mesbah: secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la Réforme hospitalière.

Salima Souakri: secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des sports, chargée du Sport d'élite.

Yahia Boukhari: secrétaire général du gouvernement.

En vertu de ce remaniement ministériel, le président de la République a décidé de réduire le nombre des départements ministériels et de se focaliser sur l'efficacité sur le terrain par l'implication de nouvelles compétences. APS

Nouveau découpage administratif

10 circonscriptions du Sud promues en wilayas

«Conformément à la loi relative à l'organisation territoriale du pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé de promouvoir 10 circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière, et nommé des walis et des secrétaires généraux à la tête de ces wilayas», a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. Il s'agit, selon la même source, des wilayas de: Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'ghaier, El Ménia.

Dans ce cadre, le président de la République a nommé au poste de walis, messieurs:

- Youcef Bechlaoui, wali de Timimoun,

- Othmane Abdelaziz, wali de Bordj Badji Mokhtar

- Aïssa Aziz Bouras, wali d'Ouled Djellal

- Saad Chenouf, wali de Béni Abbès

- Ibrahim Ghemired, wali d'In Salah

- Mehdi Bouchareb, wali d'In Guezzam

- Nacer Sebaa, wali de Touggourt

- Benabdallah Chaib Eddour, wali de Djanet

- Aïssa Aissat, wali d'El M'ghaier

- Boubekeur Lansari, wali d'El Menia.

Sont nommés secrétaires généraux des wilayas susmentionnées, messieurs:

-Abdelkrim Lamouri, secrétaire général de la wilaya de Timimoun

-Mohamed Lansari, secrétaire général de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar

-Abdelfettah Benkarkoura, secrétaire général de la wilaya de Ouled Djellal

- Mohamed Chlef, secrétaire général de la wilaya de Béni Abbès

-Djilali Yahmi, secrétaire général de la wilaya de In Salah

-Rabie Nakib, secrétaire général de la wilaya de In Guezzam

-Kaci Amrane, secrétaire général de la wilaya de Touggourt

-Abdelaziz Djaouadi, secrétaire général de la wilaya de Djanet

-Kamel Hadji, secrétaire général de la wilaya de El M'ghaier

-Noureddine Refsa, secrétaire général de la wilaya d'El Ménia.