Les convocations, les interpellations et les mises en détention provisoire s’accélèrent à un rythme effréné.

A voir le nombre d’affaires de corruption déjà inscrites sur les tablettes des enquêteurs de services de sécurité et dans l’agenda des la justice, il faut dire que le fardeau est trop lourd. Au bas mot, il s’agit de

100 affaires avec des ramifications multiples, ce qui donnera un nombre exponentiel d’affaires dont le temps de traitement peut s’avérer extrêmement long.

Des dossiers de corruption d’envergure qui impliquent des ministres, des hauts cadres et des élus. Comment traiter toutes ces affaires ? Y a-t-il un personnel suffisant, qualifié ? Quel sera le sort des autres affaires dont le règlement peut être aussi pressant et important pour le justifier, voire pour le pays. La justice ira-t-elle vers le blocage de toute autre investigation pour se consacrer à ces dossiers qui défraient la chronique ? Lourd fardeau pour la justice algérienne non habituée à ce rythme effréné, sans compter la marge d’erreur qui risque de se produire avec une si lourde charge de travail.

La justice doit-elle juger chaque ancien ministre ou ministre en fonction, chaque wali et chaque responsable pour tout acte de mauvaise gestion ? Encore faut-il prouver des actes de corruption, de détournement de deniers publics ou d’avantages accordés par ces mêmes accusés à de tierces personnes.

Pour une justice équitable, une enquête minutieuse doit accompagner chaque dossier et chaque affaire en cours. En un premier lieu, la justice devra enquêter minutieusement dans les affaires en cours.

«Les affaires de corruption ont été enregistrées par milliers, dans plusieurs secteurs et sur plusieurs niveaux», indiquent des sources judiciaires ajoutant que «la justice sera incapable de poursuivre les procédures. Cela serait au-dessus de ses capacités, notamment à cause des grandes affaires des ministres et dirigeants sur lesquelles elle travaille déjà ».

Ainsi, la question primordiale est de savoir s’il y a un nombre de juges suffisant pour répondre à une telle demande. Car il faut savoir que rien que dans un seul dossier, la justice doit auditionner plusieurs personnes, rédiger des procès, demander des documents attestant certains faits , réclamer des preuves et des enquêtes supplémentaires…la machine est extrêmement lourde et lente.

«Les juges d’instruction feront appliquer le principe de la priorité judiciaire», rapportent les mêmes sources. En d’autres termes, il va falloir sérier les dossiers et pour ensuite se concentrer exclusivement sur la plus grande et la plus importante affaire.

Cela bien évidemment avant de prononcer des verdicts justes. «C’est une fois les condamnations prononcées, les accusés ayant bénéficié de la présomption d’innocence, condamnés, que la justice se consacrera à de nouvelle affaires», ajoutent ces sources.