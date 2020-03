Un partenariat vient d’être conclu entre le ministère de la Défense nationale et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre la corruption. à ce titre, une convention a été signée, hier, par l’école supérieure de la gendarmerie de Zéralda et l’université d’Alger 3, dans l’objectif de dispenser, aux officiers, une formation de post-graduation, indique un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale. Cette formation, qui sera lancée dès la prochaine année universitaire (2020 - 2021), est d’une durée de 24 mois. Elle sera sanctionnée par un diplôme de master professionnel dans la lutte contre les crimes économiques et financiers. Son programme, qui allie des normes sécuritaires, techniques et professionnelles, permettra aux éléments de ce corps constitué de maîtriser les techniques d’investigation dans des activités liées aux domaines suscités, notamment le commerce extérieur, les transactions bancaires et douanières, la conclusion de marchés publics, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Ce nouveau master s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des plus hautes autorités du pays, dont les priorités sont la lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique, précise la même source.