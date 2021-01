Une visite de travail a été effectuée, hier, pour s'enquérir de la situation de cette localité historique. Accompagné des directeurs de différents secteurs, la visite a été entamée sur les sites historiques et culturels que renferme la citadelle de la Qalaâ sur fond de recueillement sur la tombe de Cheikh El Mokrani. Dans la foulée, une étude pour la sauvegarde et la protection de deux sites va être lancée par le bureau d'études de la wilaya en attendant la levée de la mesure de gel des opérations inscrites auparavant.

Il s'agit de l'école coranique inaugurée par Cheikh Abdelhamid Ben Badis, fondateur de l'Association des ouléma musulmans algériens et la mosquée Sid Ahmed Oussahnoun. Après avoir écouté les doléances du président de l'APC d'Ighil Ali, du président de l'association Nadi El Mokrani, le wali a pris, sur place, des décisions pour prendre en charge les demandes. Ainsi le directeur des travaux publics prendra en charge les travaux d'aménagement et de réhabilitation du chemin communal menant vers le village de la Qalaâ, sur 7 km. Le directeur de l'énergie a été instruit à l'effet d'accélérer la procédure d'attribution des travaux de raccordement au réseau gaz, du village.

le directeur de l'environnement a été chargé quant à lui, de mettre en place un dispositif pour la collecte des déchets ménagers. La demande formulée par les habitants du village, pour la réalisation d'une nouvelle salle de soins sera examinée, en vue de sa concrétisation. Le directeur de la jeunesse et des sports se chargera d'étudier la possibilité de réaliser une auberge de jeunes au niveau de la Qalaâ. La Qalaâ des Béni Abbès, est un important village de la région de Béjaïa. C'est une ancienne cité et capitale du royaume du XVIe au XIXe siècle, comme en témoignent ses nombreux vestiges. Elle est rattachée à la commune d'Ighil Ali, à 11 km, à l'ouest du chef-lieu. La Qalaâ est bâtie sur un plateau rocheux d'une superficie de 400 hectares dans la chaîne des Bibans, à près de 1000 mètres d'altitude. L'appellation de Qalaâ des Béni Abbès est relative à Abdelaziz El Abbès, fils du dernier sultan hafside de Béjaïa, dont les exploits lui ont valu le fait que son nom soit rattaché à la Qalaâ.