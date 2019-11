Des actes très dangereux ont été commis en cette soirée du Mawlid. Il ne s’agit plus de jeunes enfants qui s’adonnent inconsciemment aux jeux d’artifice, causant parfois des handicaps à vie, mais de personnes âgées de 20 ans et plus qui s’impliquent carrément dans des affrontements en usant de cocktails Molotov. La cité Daksi et celle du 20 août ont été ainsi le théâtre de ces affrontements où les forces de police ont dû intervenir en force, à la recherche des meneurs. Ces derniers se sont dispersés en voyant les patrouilles de police arriver. Mais ils n’auront aucune chance. La police est restée à une heure tardive le soir pour procéder à l’arrestation des suspects. Chaque année, la nuit du Mawlid se transforme en un cauchemar, d’où d’ailleurs la stratégie de prévention adoptée cette année par la sûreté de la wilaya et supervisée par le chef de ce corps de sécurité, Abdelkarim Ouabri, qui s’est soldée juste avant le début des festivités par la saisie de 216 unités de feux d’artifice toutes catégories confondues, dont des cocktails Molotov. La fête n’est plus au temps des pétards mais bien au-delà de la joie censée être au profit des enfants pour une nuit. cela tourne au drame et à la panique suite aux actes de gens plus âgés qui dans un geste d’agressivité et démesuré, sont capables du pire, encore faut-t-il le dire sous l’effet des psychotropes. La police à elle seule ne peut contenir ce phénomène. L’Etat est appelé à intervenir avec une stratégie politique, de même que la justice doit être ferme à l’égard des commerçants qui ne se soucient guère de la sécurité de la société mais poussent à la violence. Cela sans parler des services des urgences chaque année en cette période précise. Des doigts arrachés ou un œil crevé. Les parents doivent s’impliquer également pour appeler leurs enfants à la raison et non céder à leurs caprices.