Un crime abominable a secoué la région d’Aghribs, une cinquantaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Un médecin spécialiste en hématologie exerçant à l’hôpital d’Azeffoun a été lâchement assassiné par balle par un individu. Ce crime abject a eu lieu dans la soirée de mercredi à quelques centaines de mètres du barrage militaire au lieudit Agouni Oucharki. Après avoir commis son crime, le présumé assassin s’est évaporé dans la nature.

La victime, Larbi Hassan, native du village de Taguersift été tuée de plusieurs balles. «J’étais dans mon magasin et j’ai vu les deux personnes descendre de leur véhicule discutant. Soudain le ton s’est élevé, et l’un d’eux criait… c’est un terroriste, c’est un terroriste.. Aidez-moi…. et l’un d’eux a tiré avec une arme à feu», témoigne le propriétaire d’un magasin qui dit avoir observé le crime en direct. «Son abominable acte commis, l’individu a traversé la route sans donner des signes d’affolement avant de disparaître dans la nature», ajoute le même témoin. Aussitôt l’alerte donnée, des dizaines de militaires ont bouclé la région à la recherche de l’assassin. Plusieurs versions ont circulé sur les mobiles de ce crime mais le mystère reste entier. Avant-hier, l’émoi était total à Aghribs, Azeffoun et Azazga. Ce drame qui a fauché l’un des valeureux cadres du pays a été très durement ressenti par les populations, surtout que la victime était estimée de tous.

Le drame a été également familial, puisque le défunt laisse derrière lui une veuve et trois orphelins à la veille de la rentrée scolaire. Terrible drame. Le défunt docteur Larbi a eu à exercer durant plusieurs année à Skikda, plus précisément à Collo, où il était également très estimé. Pour le moment, aucun détail n’est connu sur les mobiles du crime qui a mis en émoi toute la région. Une enquête est ouverte pour en connaître justement les tenants et aboutissants.