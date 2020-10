Une fête et des inquiétudes! C'est ce soir qu'aura lieu la célébration du Mawlid Ennaboui Echarif. Des festivités qui se présentent dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de coronavirus. Cette année, ce ne sont pas que les dégâts des jeux pyrotechniques qui inquiètent les autorités sanitaires. Les traditionnels regroupements familiaux ainsi que les solennités de quartier font plus peur que la «double bombe» et autre «Chitana». Leurs dommages «collatéraux» pourraient être plus dangereux que ceux des pétards. Et pour cause, ces deux dernières semaines la pandémie de Covid-19 a connu une nette recrudescence.

Les contaminations sont de plus en plus nombreuses, les hôpitaux se remplissent peu à peu et de nouveaux clusters sont signalés tous les jours à travers les quatre coins du pays. Le risque est grand! «On craint que ce qui a été évité lors de l'Aïd El Adha ne se produise durant le Mawlid», s'inquiète le docteur Omar Haouchine, médecin spécialiste. «Depuis la fin de l'été, on a baissé notre garde face à la maladie. Beaucoup risquent de négliger les gestes barrières lors de la veillée du Mawlid. De par le monde, les clusters familiaux sont de plus en plus nombreux. Cette fête religieuse risque de favoriser leur augmentation dans le pays», s'inquiète le même médecin. Il faut dire que, comme les fêtes de l'Aïd, le Mawlid est sacré chez les Algériens. Attendu avec impatience, cet événement est célébré en famille autour d'un bon repas qui se termine souvent par une veillée autour de bons gâteaux. Cela au moment où les petits chérubins «jouent» dans la rue, entre copains, avec des pétards et autres articles du même genre, à coups de fusées et autres produits.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour favoriser la propagation du Covid-19. Surtout qu'il est de tradition d'organiser la circoncision des enfants durant le Mawlid. Beaucoup ne comptent pas déroger à la règle. Comme avec les mariages «clandestins» de l'ère du coronavirus, les invitations pour la «circoncision du Mouloud» circulent dans les familles. Tantes, oncles, frères, soeurs, parents et grands-parents risquent de se retrouver dans le même endroit pour faire la fête. Le danger est donc là! Les appels pour éviter ce type de réjouissances se multiplient! Les autorités religieuses ont appelé à respecter les mesures barrières. Le Comité de suivi de la pandémie du coronavirus est allé plus loin en appelant à éviter les rassemblements familiaux. «Il est impératif que les Algériens évitent les rassemblements familiaux à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui», a soutenu le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre de ce Comité. «Ces rassemblements constituent un grand danger. Ils peuvent provoquer la seconde vague», a-t-il insisté. Toutefois, mis à part ces appels qui sont intervenus à la veille de cette fête, aucune mesure n'a été prise par les pouvoirs publics. Seul le couvre-feu sanitaire reste en vigueur, et ce dans quelques régions. Les wilayas concernées devront arrêter la «fête» à 23 h, tandis que les autres régions peuvent la poursuivre toute la nuit. La vigilance est donc de mise pour éviter que ce Mawlid ne soit un...drame!