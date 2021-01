La défense de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a jeté un pavé dans la mare. Les révélations de son client ne sont que «mensonge légal et affabulations, eu égard à des circonstances de sa détention», a martelé l'un de ses avocats.

Au lieu d'apporter des clarifications, la défense d'Ahmed Ouyahia a épaissi le mystère autour d'une soixantaine de lingots d'ors. Pour justifier l'origine des fonds, ayant alimenté ses trois comptes bancaires, estimés au total à 70 millions de dinars, Ahmed Ouyahia avait avoué, à l'étonnement général, au début du troisième procès dans l'affaire du montage automobile, à partir de la prison de Abadla(Bechar) qu'«il vendait entre 2014 et 2018, au marché noir, des lingots d'or, offerts par les émirs et dignitaires du Golfe en visite dans le Sud de l'Algérie, lesquels ont pour tradition d'offrir des cadeaux aux responsables du pays qu'ils visitaient...». Ces déclarations sont qualifiées par un des avocats de la défense de l'ancien Premier ministre et l'ex-chef du cabinet de la Présidence, «de mensonge légitime, imposé

par des circonstances exceptionnelles de sa détention». «C'est pour cette raison que mon client a préféré parler de marché noir au lieu de la chambre noire, et de quatrième étage plutôt que de sous-sol», a-indiqué Me Amin Benkraoula. Pour cet avocat «son client n'aurait jamais fait ce genre de déclarations s'il était présent au banc des accusés dans la salle d'audience à Alger». «Ouyahia ne fait pas partie de la -Issaba-, l'histoire le réhabilitera comme l'avait fait pour Messali Hadj et Ben Bella», a-t-il ajouté. L'avocat n'a pas levé le voile sur le mystère, en omettant d'expliquer le mobile de ce «mensonge», qui aurait été débité par Ahmed Ouyahia, qui a pourtant fait preuve d'une grande lucidité tout au long des audiences dudit procès. Considérant «l'absence de liens entre les faits et les préjudices y afférents» dans cette affaire, la défense a plaidé pour «l'annulation» du réquisitoire rendu, la veille, par le procureur général près la cour d'Alger, à savoir une peine d'emprisonnement de 20 ans à son encontre. De son côté, l'un des avocats de la défense de Abdelmalek Sellal, Mourad Khadir a demandé de «convoquer les 12 ministres, membres du Conseil national de l'investissement(CNI), présidé par Abdelmalek Sellal» car, dit-il «les décisions ont été prises par consensus». «Il faut les ramener tous!», a-t-il appuyé, soutenant que «son mandant a été victime du règlement de comptes car il a tenté de mettre fin à la mafia de l'import-export». Il a rappelé le fait que «la Cour suprême, qui a accepté le pourvoi en cassation, avait conclu que les condamnations prononcées par le tribunal de première instance et la cour d'appel, n'étaient pas assez justifiées». «Mon client chargé d'une mission politique à la tête du Premier ministère, une institution de souveraineté, ne faisait que mettre en oeuvre le programme du président de la République, adopté par le Parlement», a-t-il avancé, soutenant, qu' «il est victime de la criminalisation de l'acte de gestion et qu'il ne peut en aucun cas être jugé pénalement, en sa qualité d'ancien Premier ministre, souverain et politique».

L'avocat a noté que «les avantages octroyés aux investisseurs Tahkout, Baïri et Oulmi l'ont été dans le cadre de la loi», soulignant que «la décision de geler l'importation des SKD-CKD, dans le cadre du montage automobile, a été prise afin de préserver le Trésor public». La défense a également plaidé pour l'annulation de la peine prononcée à son encontre et l'acquittement de l'accusé. Pour rappel, le procureur général avait requis une peine d'emprisonnement de 20 ans, assortie d'une amende d'un million de dinars à l'encontre de Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. La même juridiction a également requis 15 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars à l'encontre de Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi. Le procureur général a également requis une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars pour Ali Haddad, ainsi que les hommes d'affaires Hassan Arbaoui, Ahmed Mazouz et Mohamed Baïri. Pour les personnes morales, le parquet général a requis des amendes fermes équivalant à cinq fois le maximum des peines prononcées à l'encontre des personnes physiques, avec confiscation des sommes d'argent saisies, interdiction aux employés d'exercer leurs droits civiques et familiaux et exclusion, pour une durée de 5 ans, des marchés publics.