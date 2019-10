Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en visite à la 2ème Région militaire à Oran, a consacré ce cinquième jour aux cadres de demain, en adressant des messages aux éléves des Ecoles des Cadets. Il a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer les principes de la révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des générations montantes. «Nous avons une profonde conscience au sein de l'Armée nationale populaire et oeuvrons sans relâche, avec l'aide d'Allah Le Tout-Puissant, à ancrer les principes de la Révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes, et leur permettre de comprendre le message de Novembre et de mesurer ses dimensions et sa noblesse.» Etant l'une des plus grandes épopées, des plus mémorables et des plus chères aux coeurs des Algériens, le vice-ministre ajoute que cette révolution «mérite d'être glorifiée, et notre Armée a le droit, aujourd'hui et toujours, d'être fière que ses racines soient la continuité de l'artisan de cette épopée, à savoir l'Armée de Libération nationale». Et c'est l'évidence donc «qu' il devient naturel, voire impératif, que la mémoire des Algériens, notamment les jeunes, revienne sur le passé glorieux de leur pays, et d'en tirer un capital moral».

Le chef d'état-major de l'ANP recommande à son assistance d'être «en totale adéquation avec son histoire nationale exemplaire, voire miraculeuse», soutenant toujours à l'égard de ces cadres de demain que, grâce à sa révolution mémorable, l'Algérie a pu marquer son empreinte avec évidence sur les pages de l'histoire humaine contemporaine, et inscrire en lettres d'or, la capacité de l'homme algérien à changer le cours des événements historiques. Le vice-ministre n'a aucun doute que «L'histoire humaine retiendra et avec fierté, la grandeur de l'Algérie, de son peuple, et de sa glorieuse révolution populaire, perpétuant les haut-faits de ses artisans».

Des efforts ont été consentis pour la création des Ecoles des Cadets de la Nation. Dans ce chapitre, le vice-ministre évoque les efforts énormes ayant été fournis pour relancer les Ecoles des Cadets en un temps record. Il affirme à ce propos que ces Ecoles ont pu voir le jour grâce « à la lumière de la stratégie clairvoyante et perspicace adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, et qui vise la formation d'une génération d'élite de cadres hautement qualifiés, capables d'assumer leurs futures responsabilités». Il souligne: «Partant de cette ambition, nous n'avons épargné aucun effort pour assurer à ces écoles tous les moyens matériels, humains et pédagogiques, voire l'appui moral et l'encouragement, ayant permis aux Cadettes et Cadets de bénéficier d'une formation de haut niveau pour devenir des officiers compétents, animés par l'amour de l'Algérie, disposant de différentes connaissances technologiques et militaires, armés de volonté et de détermination à réaliser avec mérite toutes ces ambitions». Pour le chef d'étatèmajor de l'ANP «toutes les conditions de vie et professionnelles adéquates constituent des outils, voire des exigences impératives qui contribuent assurément à l'aboutissement de l'effort didactique escompté que nous voulons atteindre à travers ce système d'enseignement homogène que représentent les Ecoles des Cadets de la nation, considérées».

En effet, assure-t-il: «Ceci étant une partie vitale et ambitieuse au sein de l'appareil de formation de l'Armée nationale populaire.» Il estime aussi que sans doute, «les importantes réalisations dont ont bénéficié toutes les Ecoles des Cadets de la nation, trouveront un écho favorable auprès de leurs Cadettes, Cadets, enseignants et cadres. Elles constitueront une autre motivation pour l'enseignement réussi et fructueux, car l'objectif derrière tout cela est de réunir toutes les conditions qui garantissent aux Cadettes et Cadets le climat idoine pour exceller dans les études, et

ouvrent grand la porte devant les enseignants pour dispenser aux Cadettes et Cadets un enseignement de haute qualité».

Enfin, le chef d'état-major de l'ANP rappelle dans sa conclusion: «Je tiens à le souligner aujourd'hui devant vous, que la mise à disposition d'une ressource humaine compétente, qualifiée et imprégnée des éternelles valeurs et des principes de Novembre, est l'objectif suprême que nous nous efforçons à atteindre à travers tous les efforts au niveau de l'appareil de formation et d'enseignement dans l'Armée nationale populaire». L'importance accordée aux Ecoles des Cadets par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire renseigne, a ne pas en douter sur la relève de demain, quand l'Algérie sera entre les mains de ces Cadets d'aujourd'hui cadres de demain.