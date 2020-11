Le ministère des Ressources en eau a procédé, hier, à Alger, au lancement de la première opération du Plan national de reboisement initié par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural visant à planter près d'un million d'arbres d'ici la fin de l'année en cours, a indiqué le ministre du secteur, Arezki Berraki. Cette première opération consiste à planter plus de 2.000 arbres au Sud-Est de la capitale sur les berges de Oued El Harrach au niveau de Bentalha dans la commune de Baraki (Alger) a fait savoir le ministre lors d'un point de presse. Cette campagne de reboisement intervient en réponse aux récents incendies ayant touché plusieurs wilayas du pays. Cette opération vient en soutien au Programme national de reboisement du ministère de l'Agriculture et du Développement rural visant la plantation de plus de 40 millions d'arbres à travers le territoire national. Concernant la baisse des réserves en eau, le ministre a fait savoir que «cette baisse est logique à cette période de l'année au vu de la consommation importante d'eau pendant la période estivale», la pandémie du Covid-19 ayant également contribué, a-t-il dit, à causer une surconsommation de près de 10%. «Actuellement 12 barrages connaissent une baisse de niveau, mais la saison hivernale arrive», a-t-il noté ajoutant que dans le cas d'une sécheresse prolongée, son département ministériel a pris l'ensemble des dispositions au niveau des wilayas pouvant rencontrer un risque de manque d'eau à travers le lancement de projets de forage de puits et de projets de transfert d'eau. Il a précisé que le taux actuel de remplissage des barrages est à près de 45%.