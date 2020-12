Le mois de novembre dernier a été particulièrement meurtrier sur nos routes, comme l’atteste le bilan de la Gendarmerie nationale, dévoilé hier. Plus de 180 personnes ont trouvé la mort et 835 autres ont été blessées dans 520 accidents de la route enregistrés à travers les différentes régions du pays. C’est ce qu’a affirmé, hier, le commandant Abdelkader Beziou, du service de communication du Commandement de la Gendarmerie nationale. Il intervenait hier, depuis le barrage fixe de Benchicao, à la wilaya de Médéa. Le même officier a déploré une hausse dans la courbe des décès. Celle-ci a fait un bond de 37%, en comparaison avec le mois de novembre 2019, où 144 décès avaient été recensés suite à des accidents de la circulation. Le commandant Beziou a affirmé que le non-respect du Code de la route demeure la cause principale de la persistance du terrorisme routier. Pour étayer son propos, il a souligné que le facteur humain vient en tête des causes d’accidents, avec une moyenne de 92,31% du total des accidents constatés. Le nombre inquiétant des personnes ayant perdu la vie dans les accidents de la circulation, durant le mois de novembre dernier, sont là pour nous rappeler que le non-respect du Code de la route mène inéluctablement à une mort certaine, et souvent, à un « handicap à vie ».

Il y a lieu de noter, par ailleurs, que le barrage fixe de Benchicao a été désigné comme point de départ de la campagne de sensibilisation, du fait, justement que la région de Benchicao est un véritable point noir en matière d’accidents de la circulation. Culminant à plus de 1 300 mètres d’altitude, il offre un panorama splendide, mais devient, durant la période hivernale très dangereux pour la circulation automobile. Il n’est pas besoin de préciser qu’à cette altitude, la neige et le verglas tapissent la chaussée, ce qui rend la conduite compliquée et interdit, en principe, tout excès de vitesse. Il arrive, à certaines périodes de l’hiver, que ce genre de routes qui sillonnent le massif montagneux, deviennent inaccessibles aux véhicules. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Gendarmerie nationale a mobilisé, sur place, des engins de déneigement et de travaux publics, pour intervenir rapidement et rouvrir les routes, en cas de nécessité.